Apple asegura que las quejas de Epic Games sobre su política actualizada de desarrolladores "no tienen fundamento"

Apple ha señalado que las quejas de Epic Games sobre sus políticas para desarrolladores de la App Store actualizadas "no tienen fundamento" y mantiene que su nueva estructura de tarifas "es justa y competitiva", en comparación con el "valor sustancial" que ofrece a los desarrolladores. Actualmente, Apple permite en Estados Unidos que los desarrolladores dirijan a los usuarios a pasarelas de pago externas a las que utiliza la App Store y faciliten botones, enlaces o llamadas a la acción para fomentar estos mecanismos de compra adicionales. Esta decisión se enmarca en el juicio de Apple contra Epic Games, que comenzó en mayo de 2021 después de que la desarrolladora de videojuegos introdujese un sistema de pagos alternativo al de la App Store para sus aplicaciones, en el que Apple no obtenía comisiones. Esto ocasionó que Apple borrase todas las 'apps' de su plataforma, incluido el videojuego Fornite para iOS. Por su parte, Epic Games denunció a la compañía dirigida por Tim Cook por entender que ejercía prácticas monopolísticas. Como resultado, el juicio se resolvió ligeramente más a favor de Apple, al entender el Tribunal de distrito norte de California que la firma de Cupertino no actúaba en contra de las leyes federales y estatales antimonopolio y que, por otra parte, Epic había incumplido el contrato firmado con la tecnológica. Sin embargo, el Tribunal sí reconoció un comportamiento anticompetitivo en la tienda de aplicaciones App Store y, por tanto, instó al fabricante de iPhone a permitir que los desarrolladores puedan introducir botones, enlaces o llamadas a la acción para fomentar los mecanismos de compra fuera de la App Store, además de permitir pasarelas de pago externas a esta plataforma. En este sentido, ambas empresas recurrieron el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, y en abril del pasado año, el organismo confirmó el fallo del juez de primera instancia, alegando que Apple no viola las leyes antimonopolio con su tienda de aplicaciones, pero sí dispone un comportamiento anticompetitivo. Tras ello, Apple volvió a recurrir esta decisión, que en enero de este año el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos desestimó, reiterando que la compañía debe permitir las pasarelas de pago externas, entre otras cuestiones. Como consecuencia, Apple anunció en el mismo mes de enero un cambio en sus políticas para los desarrolladores de aplicaciones en la App Store, permitiendo vincular sus aplicaciones a métodos de pago alternativos. No obstante, la tecnológica indicó que, con estas nuevas políticas, se queda con el 27 por ciento sobre los ingresos obtenidos de las transacciones derivadas de las compras mediante enlaces externos. Para los desarrolladores que forman parte del Programa para pequeñas empresas, Apple recauda una comisión del 12 por ciento de sus ingresos. Con todo ello, en marzo de este año, Epic Games presentó una moción ante el Tribunal de distrito norte de California en la que señaló que la política actualizada de Apple no ha cambiado la situación, ya que dichas tarifas "son esencialmente las mismas" que cobra la compañía por utilizar sus sistemas de pago de la App Store. En esta moción, la desarrolladora de videojuegos también matizó que Apple exige a los desarrolladores que utilicen un "estilo de botón simple" para dirigir a los enlaces de pago externos que, según expresó "no es un botón en absoluto" y que, por tanto, no cumple con el requisito de facilitar cómo indicar a los clientes dónde están los botones de pago alternativos o los enlaces externos. Además, denunció que Apple tampoco permite a aplicaciones multiplataforma, como es el caso de Minecraft, utilizar plataformas de pago externas. Por lo que, con todo, señaló que la tecnológica continúa violando la orden del juez. Ahora, Apple ha presentado un documento de respuesta a las acusaciones de Epic, en el que señala que se trata de un conjunto de quejas "sin fundamento" y asegura que es un intento de Epic de "poner las herramientas y tecnologías de Apple a disposición de los desarrolladores de forma gratuita". Igualmente, según detalla el fabricante de iPhone en el documento entregado al Tribunal de distrito norte de California, acusa a Epic de intentar que el Tribunal "microgestionara las operaciones comerciales de Apple, de una manera que aumentara la rentabilidad de Epic". De esta forma, Apple ha subrayado que su nueva estructura de tarifas para los desarrolladores es "justa y competitiva en vista del valor sustancial que Apple ofrece a los desarrolladores". Al mismo tiempo, ha manifestado que Epic "ha ido demasiado" lejos al solicitar al Tribunal que "mantenga a Apple en desacato". "En vista del extenso historial del cumplimiento de buena fe por parte de Apple, no hay ninguna base para que Epic siquiera sufriera que Apple ha violado la Orden Judicial, y mucho menos para contraer desacato u otras sanciones", ha sentenciado la tecnológica.