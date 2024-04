Agustín Pantoja explota con la prensa tras el concierto de su hermana

Isabel Pantoja recibió el calor de sus fans madrileños este sábado 13 de abril con su espectacular concierto en el Wizink Center. Un show de casi tres horas en el que interpretó la mayoría de los temas musicales que ha cantado a lo largo de su carrera profesional, celebrando así su 50º aniversario encima de los escenarios. Sin embargo, tras la alegría de su concierto, Isabel Pantoja tuvo que lidiar con una situación desagradable cuando llegaba al hotel... y es que su hermano Agustín se molestó con la prensa que había en las inmediaciones y sacó su carácter. La artista se bajaba pletórica del furgón, pero su hermano se enfadaba con los reporteros y les pedía que no le hicieran preguntas: "El micrófono en la boca, no, por favor, en la boca, no". Sacando un carácter que nunca habíamos visto ante las cámaras, quizás por el cansancio después de un día apoteósico, el hermano de la tonadillera estallaba: "De verdad, es que estropeáis todo, ¡venga ya! ¡joder, ya!".