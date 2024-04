Achraf Hakimi: "Estamos muy motivados, queremos demostrar que estamos listos"

El lateral del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi insistió en que el equipo francés está "muy motivado" de cara al partido ante el FC Barcelona de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones de este martes (21.00 horas), un duelo en el que quieren "demostrar" que están "listos" y con ganas de "llevar la victoria a París". "Tenemos muchas ganas de cambiar lo que pasó en el partido de ida. Venimos aquí a ganar y llevar la victoria a París", dijo el futbolista en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça en Montjuïc con el pase a semifinales en juego. Tras el 2-3 de la ida en París, la plantilla del PSG esta "decidida" a unirse para darle la vuelta al marcador. "Estamos motivados a unirnos y darnos mucha energía. Hemos trabajado bien y estamos juntos", reiteró el marroquí. "Mi primer sentimiento fue de que podíamos haber ganado. Quise ayudar al equipo, pero no pude. Creo que el equipo hizo un buen partido. No pudimos ganar, pero creo que mañana será el momento", agregó sobre el encuentro de ida. En ese partido no brilló el delantero francés Kylian Mbappé, aunque Hakimi no duda de que "dará todo" para que el PSG se alce con el triunfo en Barcelona. "Está muy motivado, es el momento de demostrar que está listo", advirtió. "No creo que el recibimiento a Mbappé nos cambie. Los aficionados no juegan, es 11 contra 11 en el campo y somos nosotros quienes tenemos que demostrar que estamos listos y que queremos dar todo en el campo para ganar", añadió sobre el atacante. El lateral marroquí advirtió de que "no solo Rafinha" puede "crear problemas" al PSG, como ya hiciera en la ida con un doblete, porque "el Barça tiene grandes jugadores" que deben tener "bien controlados". "Tenemos que defender bien compactos, ganar duelos para que no estén a gusto con el balón y que podamos nosotros también controlar todo el partido", analizó. "Todo el mundo conoce a este Barça y sabemos cuáles son sus bazas y dónde tenemos que estar nosotros bastante concentrados, para también poder dominar. Yo creo que tenemos el mismo estilo de juego, los dos equipos queremos controlar el partido", expresó. Sobre su papel en este PSG, Hakimi confesó que le gusta ser "polivalente" y jugar en "diferentes lugares". "Es mejor así, tienes ideas diferentes y puedes mirar los partidos de diferente manera, y ayudar al equipo", dijo. "Lo que más me gusta de Luis Enrique es la idea que tiene de juego, de querer dominar, de no tener prisa al atacar, de crear espacios, de crear triángulos en todo el campo. Es la diferencia que hemos notado con los anteriores entrenadores en mis últimos dos años, sobre todo que tiene las ideas superclaras", elogió al asturiano. Finalmente, destacó el "colectivo" del PSG por encima de cualquier jugador. "Cuando defendemos todos juntos y atacamos todos juntos, somos más fuertes. Lo hemos demostrado. Así tenemos más posibilidades de ganar el partido", zanjó.