Tony Aguilar revela su plan para que Isabel Pantoja suene sin parar en la radio... ¡Con ayuda de Kiko Rivera!

Por si alguien todavía no lo sabe, Isabel Pantoja y Kiko Rivera rompieron su relación hace ya algunos años. Tras mucho recriminarse mutuamente y lanzarse reproches, madre e hijo perdieron el contacto por completo. Desde entonces, tan solo el DJ ha soltado de vez en cuando alguna pullita hacía su madre, la última comentando un vídeo donde la influencer Lola Lolita salta en paracaídas mientras grita desesperada la ayuda de su madre, algo que Kiko comentó: "Si yo tuviera que llamar a mi madre me empuja sin paracaídas". Unas declaraciones que llamaron la atención de todo el mundo, aunque parece que hay alguien que no conoce todavía el rifirrafe familiar. El equipo de Europa Press ha podido hablar con Tony Aguilar, que ha desvelado el motivo por el que Isabel Pantoja ya no se escucha tanto en la racio: "Porque la emisora va evolucionando, los estilos musicales cambian y, elementalmente, pues, la canción española, ahora, copla y demás, pues, no tienen ahora cabida en nuestra emisora". Aunque eso sí, el locutor tiene la solución para que vuelva a escucharse en todos sitios: "Si Kiko le hace una basecita así, ¿no? Un poquito más a tempo, o le mete ahí un dembow". A pesar de que ambos no mantienen ningún tipo de contacto entre ellos, Tony les desea lo mejor a los dos: "Yo quiero suavizar. Siempre, yo siempre, paz y amor. Para Isabel y Kiko también, paz y amor". Por otro lado, el DJ ha querido defender que el parón de Pablo Alborán es necesario en la vida de los artistas: "También pensar que su vida no es todo color de rosa, no son todo lujos y hay momentos también de mucho estrés, de mucha tensión, de muchos madrugones, de muchos viajes, muchos aviones, también necesitan tiempo para ellos, para ser personas". Finalmente, recuerda que antes había un ritmo más lento en la producción de música: "Yo creo que hay una cosa que antes teníamos en la música y es que los artistas hacían su álbum, salían de gira y luego se retiraban a componer el siguiente álbum".