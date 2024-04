Terelu Campos y Carmen Borrego reflexionan tras la entrevista de José María Almoguera

Carmen Borrego se ha sentado esta noche en '¡De viernes!' acompañada por su hermana, Terelu Campos, que le ha comenzado la entrevista en el centro del plató de televisión en solitario. De esta manera, las dos hermanas se han sincerado como no lo habían hecho a lo largo de estos días tras la entrevista de José María Almoguera y Paola Olmedo. "Estoy sentada para intentar contestar a todo aquello que tenga una contestación" advertía Carmen nada más comenzar el programa y su hermana le dedicaba unas bonitas palabras para tranquilizarla: "Quiero que sepas que no estás sola, estoy aquí como colaboradora invitada, pero sobre todo como tu hermana". La hija pequeña de María Teresa Campos ha explicado que se encuentra como "cualquiera que es madre y sabe lo que implica un golpe de este tipo" y ha dejado claro que "tu tienes un hijo y al día siguiente no deja de ser tu hijo ni le dejas de querer". Además, Carmen ha asegurado que "estoy convencida de que mi hijo se ha equivocado, pero no ha matado a nadie" y por eso mismo no va a participar públicamente a arremeter contra él, pero sí "me ha roto el corazón y era algo inesperado" porque "me voy siendo mi hijo feliz y cuando me enseñan esa portada pregunto 'pero, ¿qué ha pasado?'". Terelu, reflexionando sobre todas las cosas que se han dicho esta semana, ha asegurado que muchas veces "pienso 'menos mal que está muerta'", refiriéndose a la figura de su madre, María Teresa Campos. El programa le ha puesto a Carmen las imágenes de su hijo en producción de 'Así es la vida' y ha comentado que le producen "dolor y amor, es algo contradictorio pero es la realidad de lo que siento"... y de nuevo, aprovechaba para recalcar que "he pedido y pido respeto para él, no me gusta oír a la gente destrozar a mi hijo, no voy a participar en eso". Después de confesar que no ha levantado el teléfono para hablar con él, Carmen ha asegurado que "debe de estar alucinado o muy preocupado de que yo esta vez no haya descolgado el teléfono o no haya mandado un mensaje" porque para eso "creo que tengo que cicatrizar mi herida para mantener una conversación con él". Impasible ante quien la cuestionan como madre, la madre de José María Almoguera ha aclarado que ha regresado de 'Supervivientes' "sabiendo que siempre he sido una buena madre, que quiero seguir siéndolo y que en esas noches interminables me he sentido orgullosa como madre". Beatriz Archidona le ha preguntado si piensa en el momento en el que se pueda cruzar con su hijo por los pasillos de Telecinco y ella ha asegurado que le saludará normalmente... y ante la posibilidad de que él le aparte la cara, ha desvelado que "eso sería un puñal difícil de digerir en mi vida" y si sucediese "instantáneamente me romperé". Las hermanas Campos han explicado que el distanciamiento se produce a raíz de la exclusiva que da Carmen anunciando que va a ser abuela y, además, han confesado que cuando se graba a Paola hablando de toda la familia ellas no cargan contra ella porque "no es el momento", ya que sabían que estaba esperando un hijo de José María. Patricia Cerezo ha interrumpido la entrevista porque tenía la primera reacción de Paola y es que esta ha dejado claro que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y, además, le ha comentado a la colaboradora que "paso de esa gente". Unas declaraciones que no han gustado nada a Terelu, que mirando a cámara le ha dicho: "Esa gente somos la madre de tu marido, la abuela de tu hijo y la tía de tu marido, ¿vale?". Sin embargo, Carmen no guarda rencor y ha desvelado que su preocupación los últimos días en Honduras era saber cómo estaba su hijo, buscar una casa cerca de la suya para ayudarlo y aunque hayan hecho la exclusiva le ha mandado un mensaje contundente: "Yo desde aquí te brindo mi ayuda".