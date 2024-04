Sergio García y David Alonso, victoria y liderato en Austin

El piloto español de Moto2 Sergio García Dols (Boscoscuro) se impuso este domingo en el Gran Premio de Las Américas, primer triunfo en la categoría intermedia para salir líder del Mundial, mientras que el colombiano David Alonso dominó de principio a fin para ganar en Moto3 y salir también líder de su Campeonato. Partiendo desde la tercera posición de parrilla, Sergio García logró la delantera en una primera curva a la que llegaron pasados los favoritos. El piloto de Burriana no se bajó de la primera posición en toda la carrera, a pesar de sufrir al final con los neumáticos y tener varios sustos en la curva once. Con su primera victoria en Moto2, García se colocó líder de un apretado Mundial con 51 puntos por los 49 de un Joe Roberts que peleó por triunfar en casa. El estadounidense se mantuvo vivo en la lucha por detrás y peleó por cazar al español a pesar de haberse equivocado en la curva 12 poco antes. Roberts recuperó y pasó a un Fermín Aldeguer que se tuvo que conformar con ser tercero. Por detrás, Alonso López terminó cuarto, escalando también en el Mundial, y el también español Arón Canet, que partía como líder, sólo pudo ser noveno lastrado por esa mala salida y cayó a la cuarta posición, a 13 del nuevo líder, de una apretada general. En Moto3, Alonso, ganador de la cita inaugural del Campeonato en Lusail, volvió subir a lo más alto del cajón en un fin de semana de dominio absoluto. Igual que en la carrera, el colombiano había mandado ya en cada entrenamiento y salió desde la pole decidido. El nuevo líder del Mundial, por dos puntos de renta sobre un Dani Holgado que fue segundo, se escapó en la salida y tuvo una carrera plácida, librándose además de las muchas caídas que hubo. La pelea por el podio fue lo más atractivo del domingo en la categoría pequeña, con Holgado pasando a su compatriota Ángel Piqueras. El del Leopard Racing cedió con Holgado por 13 milésimas, mientras que cuarto fue el japonés Ryusei Yamanaka (MT Helmets), quien no entró en ese gran toma y daca entre los españoles en la última vuelta. David Muñoz (BOE Motorsports) terminó en una gran quinta posición, aunque lejos de la lucha por el podio. Además, el ganador el año pasado, el español Iván Ortolá (MT Helmets MSI), buscó la remontada saliendo decimotercero, pero se fue al suelo pronto, subiendo a la moto equivocada en su intento de volver rápido a la pista. El valenciano no terminó la carrera, en un mal fin de semana donde arrastró problemas técnicos, y vio alejarse el liderato del Mundial a 42 puntos.