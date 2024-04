Raisi habla de "lección al enemigo sionista" y promete medidas "aún más duras" si Israel responde al ataque

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha afirmado este domingo que Teherán "ha dado una lección al enemigo sionista" con sus ataques con drones y misiles y ha advertido de que "cualquier nueva aventura será respondida con una respuesta aún más dura", antes de circunscribir la respuesta iraní a una "medida defensiva" tras el reciente bombardeo contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco. Raisi ha señalado en un comunicado publicado en su página web que los "valientes" miembros de la Guardia Revolucionaria "han escrito una nueva página en la historia de Irán" y "han enseñado una lección al enemigo sionista". "El castigo al agresor, sincera promesa del sabio y poderoso líder de la Revolución Islámica (el ayatolá Alí Jamenei), se ha materializado", ha destacado. "En una acción militar decisiva, las orgullosas fuerzas de Irán han atacado objetivos militares del régimen de ocupación sionista en los Territorios Palestinos Ocupados. Esta medida defensiva, enmarcada en el derecho inherente a la legítima defensa de Irán, fue una respuesta a las acciones agresivas del régimen sionista contra los objetivos e intereses de Irán", ha argumentado. Así, ha citado específicamente el ataque ejecutado contra el Consulado iraní en Damasco, que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria, al tiempo que ha afirmado que esta "operación combinada" es "un mensaje de la autoridad y la disuasión de la comunidad musulmana y del miedo y la humillación para los enemigos de la humanidad". El mandatario iraní ha sostenido que "durante los últimos seis meses, y especialmente durante los últimos diez días, Irán ha usado todas las herramientas regionales e internacionales para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los mortales peligros derivados de la inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante las continuas violaciones del régimen sionista". "Desafortunadamente, el Consejo de Seguridad (de la ONU), bajo la influencia de Estados Unidos y otros aliados del régimen sionista, no ha sido capaz de cumplir sus labores", ha argüido, al tiempo que ha reiterado que Irán ha actuado "en defensa de la integridad, la soberanía y los intereses nacionales de la República Islámica" y "para castigar al agresor y establecer la estabilidad en la región". De esta forma, ha explicado que Irán "considera la paz y la estabilidad en la región como algo necesario para su seguridad nacional" y ha dicho que "no escatima esfuerzos para restaurarla". "Está totalmente claro para cualquier observador justo que las acciones del régimen sionista es una entidad ocupante, terrorista y racista que no se considera ceñida a cualquier deber o norma legal o moral", ha criticado. Raisi ha afirmado que Israel ha llevado a cabo durante más de seis meses "una campaña genocida" contra los palestinos con "el apoyo cómplice" de Estados Unidos y otros países occidentales en su ofensiva contra la Franja de Gaza, lanzada en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que "supone una amenaza inmediata y continua a la paz y la seguridad regional". "Los males de este régimen ocupante, expansionista y supremacista han privado a los pueblos de nuestra región de paz y seguridad desde hace décadas", ha recalcado, al tiempo que ha recalcado que "si el régimen sionista o los que lo apoyan muestran un comportamiento imprudente, recibirán una respuesta mucho más decisiva y violenta". "Aconsejamos a los que apoyan al régimen ocupante que aprecien esta acción responsable y proporcionada por parte de la República Islámica y que dejen de respaldar ciegamente al régimen agresor sionista, dado que esto ha sido una de las principales causas de que este régimen haya intensificado sus violaciones de la ley y sus burlas de las leyes y estándares internacionales", ha zanjado.