Primera final para Osasuna

Pamplona/Valencia, 14 abr (EFE).- El Club Atlético Osasuna recibe este lunes la visita del Valencia (21:00 horas, DAZN) con la inercia positiva de la victoria en Almería que permite a los navarros mirar con optimismo a la posibilidad de colarse en Europa a final de curso, algo que pasa por sumar los tres puntos mañana.

Jagoba Arrasate y sus chicos afrontan la primera de las ocho últimas citas con la intención de vencer a un rival directo con el que comparten mismo objetivo. La séptima plaza, actualmente en posesión de los valencianistas, da acceso a competición europea, por lo que la espadas estarán en todo lo alto.

"Tenemos la ilusión de ganar. Una victoria mañana nos abre las puertas de entrar en esa pelea que es preciosa. Mañana hace falta dar muestra mejor versión", ha indicado el preparador vasco en la previa del choque ante el Valencia.

La última victoria en Almería sirvió para recuperar la moral de un equipo que había caído en los dos encuentros anteriores ante Real Madrid y Girona. Los tres goles en el Power Horse Stadium dan seguridad a un grupo de futbolistas con capacidad de sobreponerse a las bajas.

Osasuna ha tenido tiempo suficiente para preparar la cita. El calendario es complicado, pero la ilusión y la esperanza por conseguir su propósito están intactas. El año pasado estaban en una situación similar a la actual, a pesar de que el club se muestra cauto.

Del Valencia, Arrasate ha afirmado que es "un rival que mantiene el orden todo el partido, pero es verdad que cuando se ponen por delante tienen ese compromiso defensivo. Ellos, en transición, son letales. Tenemos que impedir que ellos estén cómodos en ese plan de partido. Ojalá podamos ponernos por delante”.

El anuncio del adiós de Arrasate no ha estado exento de polémica, ya que muchas voces vinculan su salida a las malas formas desde la cúpula rojilla.

En el plano deportivo, el técnico de Berriatúa recupera a su capitán. David García volverá al once para guiar a los suyos desde el eje de la zaga. La mala noticia llegó ayer con la baja confirmada de Aimar Oroz. El canterano sufre problemas musculares que le impiden llegar a la cita.

Ante Budimir será de nuevo el hombre a seguir. Sus 16 goles hacen que todos los focos se centren en su figura cada vez que salta al césped. Ya sin máscara, el croata espera seguir ampliando dicha cifra para ayudar a su equipo y así llegar enrachado a la Eurocopa.

El equipo de Rubén Baraja quiere recuperar la séptima plaza que este pasado viernes le arrebató el Betis y empezar con buen pie el decisivo tramo final de temporada, en el que desde este lunes encadena tres encuentros vitales en la lucha por una plaza europea, con dos duelos directos ante Osasuna y Real Betis y un tercero en Montjuic ante el Barcelona.

Conscientes de ello, los propios jugadores realizaron el pasado jueves una cena en forma de 'conjura' para mentalizarse de que volver a Europa cinco años después es posible, aunque Baraja fue el primero en quitarles toda presión en rueda de prensa para así colocársela al Betis, al Villarreal y al Osasuna.

"Hay que jugar liberados", insistió en varias ocasiones el técnico vallisoletano, con una oportunidad de oro en estas próximas semanas para agrandar aún más su leyenda como valencianista, esta vez desde los banquillos, pero sabedor de que cada visita a El Sadar implica "llevar las orejas tiesas", según comentó.

Para seguir soñando con la séptima plaza, el Valencia tendrá que seguir sobreponiéndose a las bajas de José Luis Gayà y Roman Yaremchuk, que por lesiones musculares no podrán jugar ante Osasuna.

Baraja seguirá optando por el lateral derecho Dimitri Foulquier en la banda izquierda para suplir la baja del capitán y la duda recae en quién ocupará la posición de segundo punta.

El gol de André Almeida ante el Granada en un partido en el que el portugués, saliendo desde el banquillo, desatascó por completo el juego ofensivo del Valencia y encontró espacios imposibles cuando todo parecía abocado a terminar en empate hacen dudar de si Baraja pondrá al mediapunta por detrás de Hugo Duro o, por el contrario, seguirá poniendo en esa misma posición a Diego López, que extendió su contrato un año más con el club de Mestalla esta misma semana.

Almeida podría ser una alternativa desde el banquillo para Baraja en caso de que el encuentro sea trabado y a pocos goles, un plan de partido que es el que, aseguró en sala de prensa, espera este lunes y que obliga al vallisoletano a elegir entre el orden de Hugo Guillamón en la posición de 'seis' o la verticalidad de Javi Guerra para acompañar a Pepelu en la medular.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera: Areso, David García, Herrando, Mojica; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Rubén García, Budimir, Arnaiz.

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Cenk, Foulquier; Fran Pérez, Pepelu, Javi Guerra, Sergi Canós; Diego López y Hugo Duro.

Árbitro: José Munuera Montero (C. andaluz)

Estadio: El Sadar.

Hora: 21:00

---------------------

Puestos: Osasuna (9º), Valencia (8º)

La clave: Ponerse por delante.

El dato: primer partido en casa de Arrasate en tras anunciar su adiós.

La frase: “Es un rival que mantiene el orden todo el partido”, Jagoba Arrasate. Baraja: "Tenemos que jugar liberados y sin presión, el objetivo inicial no era estar en la posición en la que estamos".

Pamplona, 14 abr (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha señalado que este lunes se medirán a un Valencia "bueno y meritorio”, al que tratarán de ganar para meterse en la pelea por Europa.

"Tenemos la ilusión de ganar. Una victoria mañana nos abre las puertas de entrar en esa pelea que es preciosa. Mañana hace falta dar muestra mejor versión", ha indicado el preparador en la previa del choque ante el Valencia.

Arrasate ha puesto valor la importancia de la cita: "La última derrota en casa (Real Madrid) nos hizo daño y ahora necesitamos esa comunión con el público, que todos juguemos ese partido y ojalá podamos cerrarlo al final".

Será su primer partido en Pamplona tras anunciar su adiós: "Seguramente será especial. Sé que me quedan 4 partidos en casa, quiero vivirlos y disfrutarlos. Ahora mismo pienso en qué plan de partido ejecutar, cómo puede ser el Valencia y qué decisiones debemos tomar para estar más cerca de la victoria”.

Ha destacado "la chispa, las ganas de jugar hacia adelante, de jugar profundos, de ser verticales del Valencia”.

"No sé por qué se habla tanto de eso cuando yo he mantenido una postura muy coherente en todo este proceso. Los que me conocen ya saben como soy”, ha comentado sobre un posible cambio de decisión respecto a su salida.

Del Valencia, Arrasate ha afirmado que es "un rival que mantiene el orden todo el partido, pero es verdad que cuando se ponen por delante tienen ese compromiso defensivo. Ellos, en transición, son letales. Tenemos que impedir que ellos estén cómodos en ese plan de partido. Ojalá podamos ponernos por delante”.