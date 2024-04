Pablo Urdangarin asegura que "la familia es lo primero" a pesar de las polémicas

Este sábado vivíamos un acontecimiento de lo más importante para Pablo Urdangarin y no, no precisamente por el partido que disputaba en Barcelona. El joven consiguió juntar de nuevo a su madre, la Infanta Cristina, con su abuela paterna, Claire Liebaert. Aunque siempre se ha sabido que ambas gozaban de una muy buena relación, lo cierto es que a raíz de la separación de Doña Cristina e Iñaki Urdangarin no las habíamos vuelto a ver juntas. Sí coincidieron en la graduación de Irene Urdangarin, pero no trascendió ninguna fotografía. Demostrando que su vínculo es irrompible, la hija de los eméritos se dejó ver en las inmediaciones del estadio donde jugó su hijo agarrada de la mano de la que ha sido su suegra durante más de veinte años. Una imagen que refleja el cariño y afecto que se siguen teniendo. Minutos más tarde, al terminar el partido, conseguíamos hablar con Pablo en exclusiva y le preguntábamos por esa tierna imagen de su madre y su abuela paterna juntas. De lo más sensato, el joven nos contestó de manera rotunda: "La familia es lo primero". Aunque evitó responder cuando se le preguntó por el estado de salud de la Reina Sofía, sí que se mostró de lo más agradecido cuando le elogiaban por la educación que siempre han demostrado todos los hermanos: "Eso es lo que importa".