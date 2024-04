Modi promete empleo e inversiones de cara a las elecciones generales en la India

Nueva Delhi, 14 abr (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, prometió este domingo crear empleo, invertir en nuevas infraestructuras y un código civil uniforme si su formación, el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), se hace con la victoria en las elecciones generales que arrancan el próximo viernes.

"Nos comprometemos a aumentar el empleo, el autoempleo y la mejora de las oportunidades de subsistencia para nuestros ciudadanos", afirmó el BJP en su programa electoral, añadiendo que el país generará trabajo gracias a la inversión pública en infraestructuras.

Modi busca un tercer mandato consecutivo al frente del país asiático, y entre sus promesas electorales se incluye también la ambición de su Gobierno de transformar a la India en la tercera economía del mundo.

El programa del BJP para adular a los 969 millones de votantes llamados a las urnas, unos comicios que tanto los sondeos como el propio partido gobernante dan como garantizados para Modi, incluye también la extensión durante cinco años de un programa de reparto de alimentos para 800 millones de personas puesto en marcha durante el coronavirus.

Entre las promesas más polémicas se encuentra la aprobación de un código civil uniforme si el BJP continúa en el poder, una antigua promesa histórica que quiere acabar con el régimen separado para comunidades religiosas existente hasta ahora.

La región norteña de Uttarakhand, gobernada por el partido nacionalista hindú, ya aprobó un código uniforme el pasado febrero y la normativa está ahora pendiente de entrar en vigor, a pesar de la preocupación de minorías de ver abolidas sus prácticas religiosas o tradicionales.

"El BJP cree que no puede haber igualdad de género hasta que la India adopte un Código Civil Uniforme, que proteja los derechos de todas las mujeres", afirmó la formación.

Modi se comprometió también a acelerar el fortalecimiento de las fronteras con China y Pakistán, así como con Birmania (Myanmar) en el noreste, y a aumentar los precios mínimos de algunos cultivos "de tiempo en tiempo".

Frente a la imagen de prosperidad marcada por el primer ministro y al rápido crecimiento de la economía india tras el bache del coronavirus, con un aumento del producto interior bruto del 8,4 % el pasado febrero, la oposición subrayó este domingo la tasa récord de desempleo y de la inflación.

"En los últimos años no han hecho nada que beneficie a los jóvenes y a los agricultores del país. Los jóvenes anhelan un puesto de trabajo y hay un aumento de la inflación. Todo esto les da igual. No sería correcto volver a confiar en su manifiesto", advirtió el presidente del opositor Partido del Congreso (INC), Mallikarjun Kharge.

Las elecciones generales se celebrarán en siete fases a partir del próximo viernes, y los resultados se esperan el próximo 4 de junio. EFE

