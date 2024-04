Mateo: "Deck es un trabajador incansable, siempre está preparado para lo que se le pide"

Madrid, 14 abr (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, elogió la figura del jugador argentino Gabriel Deck después de que en una misma semana haya decidido con canastas postreras el duelo de Euroliga ante el Zalgiris y el de la Liga Endesa contra el Joventut de Badalona y dijo de él que "es un trabajador incansable, siempre está preparado para lo que se le pide".

"Es uno de los que tiene más sangre fría, es un trabajador incansable y siempre está preparado para lo que se le pide. Para rebotear, para defender y para tomar el último tiro como en este caso. No fue la primera el otro día y no será la última hoy, ya lo ha hecho en ocasiones. Podemos contar con él, en esos momentos donde otra gente está mas tensa o más ansiosa para anotar él tiene esa tranquilidad y ese cuajo para anotar en los últimos segundos. No es alguien que normalmente se lleve muchos titulares, pero trabaja incansablemente todos lo días y me alegro por él", declaró.

En relación al partido ante el Joventut, declaró: "Lo mejor es que hemos vuelto a ganar en casa, contra un rival fresco y con energÍa. Ha estado valiente el Joventut, haciéndonos correr y desgastándonos. No estamos en nuestro mejor nivel de energía, pero hemos vuelto al partido en la segunda parte después de un segundo cuarto".

"Al descanso nos hemos ido ocho abajo, hemos encarado bien el tercer cuarto, hemos llegado a coger una buena renta jugando con más energía y mejor defensivamente en el uno contra uno, y hemos sido capaces de entender por dónde venía el juego ofensivo del Joventut. El partido se ha decidido al final, hemos tenido el tiro de ganar, hemos vuelto a meterlo y contento por la victoria", agregó.

Sobre la reacción en la vuelta al parqué tras el paso por los vestuarios, apuntó: "A veces hay que dar un golpe encima de la mesa para ponerse. No es que haya sido así exactamente sino que los jugadores, ellos mismos, se dan cuenta de que pueden dar algo más de lo que han dado. Hemos encarado el tercer cuarto con una dinámica distinta. En la segunda parte hemos estado bastante mejor".

Mateo habló sobre los playoffs que se avecinan: "Tampoco creo que sea definitivo de cara a ganar el campeonato. Nos queda un partido contra Zaragoza el domingo que viene y tenemos que ganar, tenemos eso en la cabeza. Miramos de reojo desde hace tiempo la clasificación de los playoffs, es inevitable, es muy humano querer saltar páginas para ver cuál es el desenlace final de un libro. Y esos momentos en los que tienes que leer con atención no son fáciles. Ahora a veces estamos intentando que pasen las páginas antes de leer con detenimiento".

Asimismo analizó el hecho de solo tener un partido la próxima semana: "Es muy importante el que estemos esta semana trabajando y descansando, porque hay momentos en los que necesitas trabajar la cabeza y descansar. Desde que acabó la Copa del Rey hasta el momento que llega el siguiente plato fuerte, por el camino te vas olvidando de cosas pero no te da tiempo a trabajar lo que quisieras".

"Tenemos una última semana para acabar de pulir ciertas cosas, para llegar preparados. También son importante las sensaciones e intentar encontrarte bien a todos los niveles. La cabeza hace mucho y a veces hay cierto cansancio y cierto ansiedad para que llegue lo importante. Ojalá cuando llegue ese momento podamos volver a ver al Real Madrid competitivo que tiene hambre", expresó.

En cuanto al posible rival de su equipo en los playoffs de la Euroliga, manifestó: "Cualquiera va a entrar en forma porque va a competir antes por entrar, porque va a venir de ganar y va a estar mentalmente con ganas, porque no tiene mucho que perder. Ese tema mental tenemos que manejarlo bien, desde el punto de vista de que hemos hecho muchas cosas bien".

"A nivel técnico y táctico no debería entrar en eso, cualquiera de los cuatro son rivales de una entidad brutal, todos ellos habiendo obtenido grandes resultados por estar ahí. Ojalá que cuando llegue el rival que sea, estemos preparados mentalmente porque para mi es el momento mas duro de todo el año", completó. EFE

cmg/og