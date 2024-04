Martín se da por satisfecho con el fin de semana ya que son "veinte puntitos"

Austin (Estados Unidos), 14 abri (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), cuarto al final del Gran Premio de las Américas de MotoGP, se dio por satisfecho con el resultado del fin de semana pues "a pesar de todo" considera que han "hecho un gran trabajo y son veinte puntitos".

"Es verdad que no son las mejores sensaciones, pero hay que quedarse con una sensación positiva, de haber hecho bien el trabajo y de haber sacado veinte puntos en una pista que para nada era de las mejores para mí", reconocía Jorge Martín tras la carrera.

De la victoria de Maverick Viñales afirmó que "el factor moto ha hecho la diferencia y creo que también Maverick, pues han sido capaces de trabajar mejor con ese neumático con el compuesto intermedio, con el que nosotros no hemos podido correr a pesar de haberlo probado, pero creo que me llevo un resultado decente".

Al recordar la carrera explicó que "la salida ha sido muy buena, aunque he arriesgado un poco en la primera curva, que era lo que había hecho ayer Enea -Bastianini- y le salió bien, y he probado a hacerlo, luego he peleado a tope con Pedro -Acosta-, pero ha sido duro ponerme líder, pero cuando ya lo tenía y estaba haciendo la diferencia, he cometido un error que ha permitido que se acercasen y al adelantarme se ha puesto todo más difícil".

Sobre Acosta reconoció que "está claro que está haciendo un año increíble y hoy he visto cómo ha cambiado su estilo de pilotaje respecto a ayer y cómo estaba guardando neumático, por eso sabía que iba a ser un rival muy duro". EFE

JLL/arh