Marc Márquez, sobre su caída, "ha sido un problema inesperado"

Austin (Estados Unidos), 14 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) asegura que no le 'duelen prendas' cuando tiene que reconocer sus errores, pero aseguró que "hoy ha sido un problema inesperado".

Y lo explicó: "hoy había velocidad, había ganas y ese puntito que unos domingos encuentras y otros no, y cuando cometo yo un error, lo digo; hoy he tenido más problemas de la cuenta con el freno delantero, pero aún así, podía tener más velocidad que los otros, por eso he intentado liderar la carrera, para ver si recuperaba un poco esa sensación con el freno delantero, pero no ha habido manera y la caída la ha provocado el freno delantero. Cuando caigo yo, lo digo, hoy ha sido un problema inesperado".

Marc Márquez aseguró: "lo importante, para mí, es que me he caído liderando y en este 2024, y lo dije desde el principio y lo repito ahora, era para responder a mi cabeza si era competitivo o no, y estoy demostrando que sigo siendo competitivo, ayer en la sprint, hoy en carrera, durante todo el fin de semana, y esto es lo que me deja más tranquilo".

Al analizar el gran premio, Marc Márquez destacó: "ha sido una carrera muy intensa, hasta que ha durado, ya en la primera curva me he visto perjudicado por Bastianini, que ha entrado fuerte y ha hecho su trabajo, me ha tocado remontar y cuando había remontado, he cometido yo un error en la última curva que me han pasado dos pilotos, he vuelto a remontar y cuando he conseguido liderar la carrera, he cometido el error cuando ya había hecho todo lo difícil".

"Más que enfadado, estoy frustrado porque incluso con problemas en el freno delantero era capaz de estar ahí y es lo que me deja más tranquilo", insistió el ocho veces campeón del mundo.

De sus rivales explicó: "Maverick aquí siempre ha ido muy rápido; no diremos que es la Aprilia, sino que él está rodando muy rápido, veremos si es capaz de ser constante durante todas las carreras, porque si es así, será uno de los claros favoritos para el título".

E insistió con Pedro Acosta que "es un súper talento y cuando eres un súper talento, vas rápido con todas las motos y en todas las disciplinas". "Lo está demostrando, está yendo muy rápido y la victoria va a llegar tarde o temprano".

Al regresar sobre el problema con el freno delantero, Marc Márquez dijo: "tenemos que investigarlo, el equipo está trabajando para averiguarlo, son problemas de juventud cuando inicias un proyecto, pero sí que el problema de los frenos nos ha limitado. Si no pasa algo grave, no lo digo, pero hoy toca decirlo".

"Estamos en un rumbo en el que sabemos dónde vamos, estamos siendo competitivos y a todo estamos encontrando un por qué, y lo estamos solucionando, ahora toca encontrar una solución y confío en que encontremos la solución, porque son cosas puntuales", recalcó sobre sus problemas con el freno delantero Marc Márquez. EFE

