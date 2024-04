La Infanta Cristina y Claire Liebaert, juntas de nuevo por Pablo Urdangarin

Sabíamos que estuvieron juntas en la graduación de Irene Urdangarin, pero lo cierto es que desde su sonada separación con Iñaki Urdangarin no las habíamos visto juntas ante las cámaras. La Infanta Cristina y su exsuegra, Claire Liebaert se dejaron ver juntas este sábado disfrutando de un partido de Pablo Urdangarin. Desde aquella sonada portada de la revista Lecturas por la que toda España y Casa Real se enteraba que Iñaki Urdangarin había comenzado una relación extramatrimonial con Ainhoa Armentia, la Infanta Cristina ha sido uno de los rostros más buscados por la prensa. Siempre en un segundo plano, la hija de los eméritos ha evitado hacer declaraciones ante los medios de comunicación y se ha dejado ver en multitud de ocasiones al lado de sus hijos. Incluso la llegamos a ver con Iñaki en algún partido de Pablo y en la graduación de su hija Irene. Sin embargo, la imagen que no habíamos visto hasta ahora era la de Claire con la Infanta Cristina. Siempre mantuvieron buena relación, pero nada se sabía de cómo era en la actualidad tras el sonado divorcio con Iñaki... pero, tras la tarde ayer no hay ninguna duda de que se siguen teniendo un profundo cariño. Claire, agarrada de la mano de la Infanta Cristina, se dejó ver abandonando el estadio donde minutos antes su nieto Pablo había jugado un partido de balonmano en Barcelona. Juntas, derrocharon complicidad y se dejaron ver unidas ante las cámaras de la prensa.