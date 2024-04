Israel reclama su derecho a la defensa propia después del ataque de Irán y pide más sanciones

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha advertido este domingo de que el país tiene derecho a defenderse después del lanzamiento la pasada noche de más de 300 proyectiles desde Irán contra Israel y ha pedido más sanciones a la comunidad internacional. "Irán debe pagar un precio por su agresión", ha señalado el Ministerio en un comunicado recogido por el diario 'The Times of Israel'. Habrá un "precio inicial" que debe ser el reconocimiento de la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista y un precio adicional en forma de sanciones, en particular contra el programa de misiles balísticos iraní. "Este ataque demuestra lo que Israel lleva años diciendo: Irán es quien está tras los atentados terroristas en la región y también es la mayor amenaza a la estabilidad regional y al orden mundial", ha argumentado Israel. Israel se refiere además a los aliados de Irán, como las milicias proiraníes de Irak, los hutíes de Yemen o el partido-milicia Hezbolá en Líbano que "suplementaron" el ataque iraní con sus propios medios. Ante esta situación, "Israel, como cualquier país, tiene derecho a defenderse ante el ataque masivo de Irán". "Israel se ha podido defender contra la agresión de Irán y seguirá haciéndolo en el futuro", ha subrayado. El Ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán --la anunciada por Teherán como operación 'Promesa Verdadera'-- ha comprendido el lanzamiento de 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, "un 99 por ciento" de los cuales han sido interceptados por los sistemas defensivos israelíes. Por su parte, Irán ha defendido que estos ataques son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la "autodefensa" tras el citado bombardeo contra su Consulado en Damasco, achacado a Israel y que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.