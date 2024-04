Israel intercepta un objeto volador procedente del mar Rojo

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este domingo de que han detectado e interceptado un "objeto sospechoso" que llegó al espacio aéreo israelí procedente del mar Rojo. "Un barco de misiles de la Armada ha interceptado con éxito el objetivo utilizando el sistema Cúpula Naval", ha resaltado el Ejército israelí en un comunicado publicado en su web. "El objetivo estaba siendo monitoreado por fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel. No representaba una amenaza y no se activó ninguna advertencia de acuerdo con la política. No hubo víctimas ni daños", ha concluido. Las milicias hutíes de Yemen, aliadas de Irán, han lanzado en anteriores ocasiones proyectiles contra Israel, por lo que probablemente este ataque podría tener su origen en el sur de la península Arábiga.