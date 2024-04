Israel dice que el líder de Hamás en Gaza "no quiere un acuerdo humanitario y la vuelta de los rehenes"

Las autoridades de Israel han afirmado este domingo que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha rechazado la última propuesta presentada a través de los mediadores para un alto el fuego en la Franja de Gaza y ha afirmado que esta postura "demuestra" que el líder del grupo en el enclave, Yahya Sinwar, "no quiere un acuerdo humanitario ni la vuelta de los rehenes". "Ha pasado más de una semana desde la reunión en El Cairo. Hamás ha rechazado la propuesta presentada por los mediadores. El rechazo a la propuesta de los tres mediadores --Qatar, Egipto y Estados Unidos--, que incluía la flexibilidad más significativa por parte de Israel, demuestra que Sinwar no quiere un acuerdo humanitario y la vuelta de los rehenes y que está explotando la tensión con Irán para unir los sectores y lograr una escalada general en la región", ha afirmado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Así, ha recalcado que "Israel continuará trabajando con toda su fuerza para materializar los objetivos de la guerra con Hamás" y que "no dejará piedra sin mover para lograr el retorno inmediato de los 133 rehenes en Gaza", según un comunicado publicado por la oficina junto a los servicios de Inteligencia de Israel, el Mossad, a través de su cuenta en la red social X. Hamás afirmó recientemente que las últimas conversaciones indirectas en El Cairo no habían derivado en progresos y destacó que la delegación israelí no había dado una respuesta positiva a ninguna de las peticiones del grupo, entre las que destacan un alto el fuego permanente, la retirada de tropas israelíes de Gaza y el derecho al retorno de los desplazados por la ofensiva. Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista, ha informado de la muerte de más de 33.600 palestinos, a los que se suman más de 450 por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.