Isabel Pantoja y Naiara de 'OT' interpretan 'Garlochi' en el Wizink Center

Era una de las sorpresas que el público de Isabel Pantoja esperaba desde hace unos días porque ambas se encargaron de anunciarlo a través de redes sociales: la presencia de Naiara, ganadora de la última edición de 'Operación Triunfo', en el concierto de la tonadillera este sábado 13 de abril. Aunque se sabía su asistencia como invitada, no conocíamos que canción interpretaría junto a la artista. Tanto es así que las quinielas en redes sociales comenzaron desde el primer día que se supo la noticia... y muchos se decantaron por 'Así fue'. Sin embargo, la sorpresa para mucho fue que Isabel quiso cantar con la joven 'Garlochi', un tema de sus inicios que ha reinterpretado y actualizado este último año. Ambas protagonizaron un momentazo en el Wizink Center consiguiendo levantar a su público gracias a la fusión de sus voces perfectas. Además, Isabel llamó a su sobrina en directo para que saliese en directo y bailase junto a ellas un baile que se habían inventado muy al estilo 'TikTok'. Un sueño para Naiara que la tonadillera le concedió y que ella le agradeció con unas emotivas palabras: "El día de mañana, esto, el sueño que me has hecho cumplir se lo pueda contar a mis hijos y nietos. Pido un fuerte aplauso para la más reina de todas, reina entre todas las reinas".