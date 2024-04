Isabel Pantoja arrasa en su concierto más especial en Madrid: emoción, éxitos y amigos en una noche inolvidable

Sin lugar a dudas, una de las fechas más esperadas del año. Isabel Pantoja celebra su 50º aniversario por todo lo alto, con una gira que ya ha recorrido parte de nuestro país y que hoy tiene uno de sus conciertos más especiales en la capital. El Wizink de Madrid ha acogido esta noche a la tonadillera y a multitud de rostros conocidos que no han querido perderse este día. Una alfombra fucsia reunía a todos los famosos que han asistido al evento, algunos incluso invitados por la propia artista, que no ha querido que ninguno de sus amigos faltara en este día tan especial para ella. Santiago Segura, la Húngara o Terelu Campos han estado presentes, sin olvidarnos de su sobrina Anabel Pantoja, quien no se separa de su tía. La ausencia de sus hijos, tanto de Kiko Rivera como de Isa Pantoja era de esperar, puesto que la sevillana continúa sin tener ningún tipo de relación con ellos. Por lo contrario, su hermano y mano derecha, Agustín Pantoja, sí que se encuentra a su lado en todo momento, incluso puede que dejando una gran sorpresa en esta noche tan especial. Luciendo un deslumbrante vestido lila adornado con brillantes, transparencias en el escote y una cola larga, la artista ha dejado al público boquiabierto y rendido a sus pies. Hemos podido ver a una Isabel entregada a sus seguidores, feliz y emocionada por lo que significaba esta noche para ella. Un ambiente festivo y lleno de emoción ha envuelto el Wizink de Madrid esta noche, donde Isabel Pantoja ha sorprendido una vez más con su talento sobre el escenario. La tonadillera ha deleitado a su público con un repertorio de éxitos que han marcado toda una vida dedicada a la música, mientras sus amigos y seguidores la acompañan con muestras de cariño y admiración.