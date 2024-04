Irán ha lanzado contra Israel al menos 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos

El Ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán ha comprendido el lanzamiento de 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, "un 99 por ciento" de los cuales han sido interceptados por los sistemas defensivos israelíes, de acuerdo con los militares. El jefe de portavoces del Ejército, el vicealmirante Daniel Hagari, ha asegurado que todos los aviones no tripulados y los 30 misiles crucero fueron derribados por "las Fuerzas Aéreas de Israel y sus aliados" y que la "inmensa mayoría" de los 120 misiles balísticos fueron interceptados por Arrow ('La Flecha'), el sistema de defensa aérea de largo alcance. Hagari ha reconocido, no obstante, que algunos de estos misiles balísticos consiguieron atravesar la protección y alcanzaron finalmente la base aérea de Nevatim, en el sur del país. El portavoz militar israelí, en este sentido, ha confirmado "ligeros daños" en la infraestructura de la base aérea. Sin embargo, el ataque no ha afectado en lo más mínimo, ha querido puntualizar el vicealmirante, en el funcionamiento de la instalación.