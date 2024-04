Irán asegura que informó a EEUU del ataque a Israel con 72 horas de antelación

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, ha revelado este domingo que avisó a Estados Unidos con un plazo de 72 horas del ataque con misiles y drones lanzado en la noche del sábado al domingo contra Israel. "Unas 72 horas antes de nuestras operaciones informamos a nuestros amigos y vecinos de la región de que la respuesta de Irán contra Israel era segura, legítima e irrevocable", ha explicado Amirabdolahian en una rueda de prensa recogida por medios iraníes. En particular, ha dicho que "se informó a Estados Unidos de que nuestra operación contra Israel sería limitada y en defensa propia". "No queremos extender el conflicto en la región", ha indicado. El jefe de la diplomacia iraní ha resaltado que el ataque iraní no tenía como objetivo la población civil. "Hemos atacado la base de los aviones F-35 y los centros de inteligencia empleados en el ataque contra nuestro Consulado en Damasco", ha reseñado en referencia al bombardeo israelí sobre las instalaciones diplomáticas iraníes en Siria del 1 de abril que se saldó con la muerte de 16 personas, incluidos altos mandos de la Guardia Revolucionaria. "Si la ONU hubiera condenado el ataque israelí nos hubiéramos pensado dos veces nuestra respuesta", ha argumentado. Además ha recordado que han trasladado a Washington que si Irán es atacado, atacarán las bases estadounidenses en la región "si son utilizadas para apoyar la agresión sionista", y ha destacado que Teherán tiene como prioridad la seguridad de sus vecinos. "Irán no quiere una escalada de la tensión en la región. Irán quiere una reducción de la tensión en la región", ha subrayado Amirabdolahian. Amirabdolahian ha destacado además sus conversaciones telefónicas del sábado con diplomáticos de Rusia, Bélgica, Países Bajos y Chipre para denunciar el ataque israelí contra el Consulado de Damasco. Previamente el propio Amirabdolahian había publicado en Twitter que Irán "no tiene intención" de llevar a cabo nuevos ataques contra Israel, si bien ha advertido de que "no dudará en proteger sus intereses legítimos ante cualquier nueva agresión". Así, ha recalcado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que "el haber ejercido su derecho a la legítima defensa muestra la postura responsable hacia la paz y la seguridad regional e internacional". El Ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán --la anunciada por Teherán como operación 'Promesa Verdadera'-- ha comprendido el lanzamiento de 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, "un 99 por ciento" de los cuales han sido interceptados por los sistemas defensivos israelíes. Por su parte, Irán ha defendido que estos ataques son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la "autodefensa" tras el citado bombardeo contra su Consulado en Damasco, achacado a Israel y que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.