El Ejército de Israel asegura que responderá a Irán "con acciones, no con palabras"

El Ejército de Israel ha asegurado este domingo que responderá "con acciones, no con palabras" a los ataques con drones y misiles llevados a cabo durante la noche del sábado por Irán contra su territorio en respuesta al reciente bombardeo contra el Consulado iraní en la capital de Siria, Damasco. "Responderemos a Irán con acciones, no con palabras", ha dicho el portavoz en farsi del Ejército israelí, Kamal Penhasi, en declaraciones al portal opositor Iran International. Asimismo, la cuenta en farsi de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha publicado un mensaje en X en el que dice que "toda acción tiene una reacción, no con palabras, sino con acciones". El Ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán --la anunciada por Teherán como operación 'Promesa Verdadera'-- ha comprendido el lanzamiento de 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, "un 99 por ciento" de los cuales han sido interceptados por los sistemas defensivos israelíes. Por su parte, Irán ha defendido que estos ataques son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la "autodefensa" tras el citado bombardeo contra su Consulado en Damasco, achacado a Israel y que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.