Cuatro muertos en ataques de Turquía contra el PKK en Siria e Irak

Las autoridades turcas han informado de la muerte de tres personas como consecuencia de operaciones militares en el norte de Siria contra la milicia de las Unidades de Protección Popular (YPG), afín al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Una cuarta persona ha muerto en el norte de Irak. "Nuestras heroicas Fuerzas Armadas turcas continúan sus operaciones contra los terroristas del PKK/YPG en el norte de Siria. Los soldados han neutralizado a tres terroristas del PKK/YPG que se preparaban para atacar en la región del Escudo del Éufrates", ha informado el Ministerio de Defensa turco, que suele utilizar el término "neutralizado" para referirse a presuntos "terroristas" fallecidos. Por otra parte, una persona ha muerto la pasada noche en un ataque de efectivos no identificados en la zona montañosa situada en el este de la provincia de Suleimani province, según el alcalde de Mawat, Kamaran Hasán, citado por la televisión turco-iraquí Rudaw. "Sobre las 23.00 horas de anoche un ataque aéreo contra un domicilio del valle de Shorey, en la localidad de Galala, ha matado a Mohamed Said", ha explicado Hasán. La población se encuentra muy cerca de la frontera con Irán. Hasán ha indicado que no se sabe qué país sería responsable de este ataque, que coincidió con el paso de más de 300 drones y proyectiles lanzados desde Irán contra Israel. Los proyectiles fueron visibles en el cielo del Kurdistán iraquí. En cualquier caso, Turquía ataca recurrentemente objetivos del PKK en el norte de Irak.