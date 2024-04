(Crónica) El Sevilla ve la luz en Las Palmas y el Granada se aferra a un milagro

El Sevilla encontró tres puntos de tranquilidad (0-2) contra la UD Las Palmas en la jornada 31 de LaLiga EA Sports, mientras que el Granada venció (2-0) al Deportivo Alavés para confiar aún en el milagro de la salvación, en un domingo de vuelta al trabajo del campeón de Copa, un Athletic Club que empató con el Villarreal. El conjunto de Quique Sánchez Flores encadenó su segunda victoria seguida, tras el parón por la disputa del título copero, y sumó 34 puntos que saben a fin de sufrimiento. La expulsión de Saúl Coco a los seis minutos, que no fue ni falta para el técnico local García Pimienta, condicionó el encuentro matinal en el Gran Canaria. El Sevilla tuvo así el protagonismo y, pese a fallar muchas ocasiones, terminó viendo puerta por medio de En-Nesyri en el 43'. La sentencia no llegó hasta el descuento, gol de Lukebakio, pero el conjunto andaluz se ganó algo de Feria de abril. Mientras, Las Palmas, con una victoria en los últimos 10 partidos, sigue dejándose ir en un mal final de campaña. También por abajo, el Granada cortó su mala dinámica ante un Deportivo Alavés que, con 32 puntos, parece empeñarse en sufrir. Los de José Ramón Sandoval, con 17 y aún a 11 de la salvación con 21 en juego, se aferraron al milagro con los goles de Uzuni, de penalti, y Lucas Boyé, ambos en el primer tiempo del Nuevo Los Cármenes. El equipo vasco reaccionó en el segundo tiempo, pero el Granada guardó su primer triunfo desde el tres de enero, el tercero de toda la temporada, para al menos seguir dando guerra. Eso debe pensar el Almería, colista con 14 puntos, después de empatar (2-2) a la Real Sociedad con un gol de penalti de Adrián Embarba en el minuto 88. El conjunto de Pepe Mel se adelantó por medio del propio Embarba en un primer tiempo entretenido, donde reaccionó la Real con el 1-1 de Becker. Los locales tuvieron más ocasiones y Anoeta cantó pronto el segundo obra de Oyarzabal, pero con vida al final, el Almería lo buscó hasta encontrar el penalti de Zubeldia al 'Choco' Lozano. Ramazani tuvo incluso la victoria para el Almería, noqueada la Real desde el 2-2 que impide a los vascos mirar más allá de la sexta plaza, mientras que los andaluces muestran orgullo al menos, ya que lo suyo con la salvación tendrían que ser dos o tres milagros. EL ATHLETIC TERMINA LA FIESTA EN EL 95' En el cierre del domingo, los 'leones' no fallaron en entrega pese a la resaca de una celebración tan histórica como su título. Con todo, el Villarreal perdonó la primera, con un penalti que mandó Gerard Moreno al palo a los diez minutos. Álex Baena también rozó el gol para los amarillos, pero el Athletic respondió con Iñaki Williams y Guruzeta. San Mamés no defraudó en otro partido de alta intensidad y, en el inicio del segundo tiempo, una segunda amarilla para el visitante Santi Comesaña terminó de lanzar a los locales. Sancet hizo el 1-0 y, con los cambios, el Athletic aguantó el ida y vuelta con el que quiso terminar el partido, hasta que Cuadra Fernández enfadó también a los vascos con un penalti de Yuri. El balón golpeó en la mano del defensor pero una vez rebotada en su pierna, pero la pena máxima la convirtió Parejo en el 95'. Un punto que no le vale al Villarreal para apretar por la séptima plaza, europea con la Copa que ganó el Athletic al Mallorca la semana pasada, y que tampoco ayuda al objetivo bilbaíno de alcanzar el 'Top 4' que da acceso a la Liga de Campeones.