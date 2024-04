Crónica del España - Países Bajos, 26-27

La selección española de balonmano femenino perdió este domingo ante Países Bajos (26-27) en la tercera y última jornada del Preolímpico de Torrevieja (Alicante), en un duelo muy disputado en el que las Guerreras dominaron mucho tiempo para, al final, verse superadas de nuevo por las 'oranje' y no poder celebrar una fiesta completa ni poner el broche de oro al billete olímpico para París 2024 que ya tenían en su poder. Este era un duelo olímpico entre España y Países Bajos. Ambas selecciones, ya clasificadas, luchaban por el honor de ganar el Preolímpico y de enviar un mensaje a las rivales. Y las Guerreras estuvieron mejor en la primera parte pero éste se les hizo larga y el 15-15 al descanso pudo desmoralizar algo a las jugadoras de Ambros Martín. Aún así, una gran actuación de Nicole Wiggins en la portería (15 paradas) y las ganas de varias jugadoras con menos presencia en este torneo hicieron que España llegara a dominar de tres y cuatro goles un choque que, de primeras, debía dominar una selección neerlandesa que está ahora mismo en el 'top mundial' gracias, en parte, a una Angela Malestein que se va de Torrevieja con 21 goles. Suyo fue el 26-26 logrado a falta de poco más de un minuto de juego. Bo van Wetering, tras una inesperada pérdida de Paula Arcos a falta de menos de un minuto, adelantó a las neerlandesas y, pese a pedir un tiempo muerto para el último ataque, las Guerreras no pudieron superar a una Yara Ten Holte que hizo un paradón a tiro de Paula Arcos para certificar el triunfo neerlandés y la primera plaza del Preolímpico para su equipo. El Palacio de los Deportes Tavi y Carmona de Torrevieja se llenó hasta la bandera, con un 'sold out' con 3.090 espectadores en la grada. Un escenario perfecto para lograr la fiesta completa. No había en juego nada más que la primera posición de este Preolímpico, algo más honorífico que otra cosa ya que los dos grandes premios eran los billetes olímpicos que tanto las Guerreras como Países Bajos ya lograron en la segunda jornada. Y, para no haber nada en juego, el partido tuvo tensión competitiva. Mucha. Ni España ni Países Bajos salieron a verlas venir ni a cumplir con la agenda. Las Guerreras querían el '10', contentar al público que las ayudó a lograr el billete olímpico ante República Checa y Argentina, y salieron a morder a unas 'oranje' contra las que, en Japón 2019, perdieron la final. Había ganas en las filas de Ambros Martín, que en este tercer duelo optar por dar muchos minutos de juego a una María Prieto O'Mullony que fue testimonial ante las checas y no jugó ante Argentina. Y, esta vez, la lateral diestra del Aula de Valladolid terminó con 9 goles esta tarde, siendo clave en el triunfo junto a Maitane Echeverria o Carmen Campos, inédita en este torneo y autora de 5 tantos ante las neerlandesas. Al final, foto y baile conjuntos entre las Guerreras españolas y las jugadoras neerlandesas con el ya famoso cartel de 'Ticket to Paris' con el que también se fotografiaron los Hispanos en el reciente Preolímpico de Granollers (Barcelona). El 'Sweet Caroline' fue cantado y festejado por las Guerreras en Torrevieja, con esta derrota dulce ya que estuvieron a punto de ganar a unas de sus 'verdugos' y estarán en sus sextos Juegos Olímpicos en París, donde habrá más guerras por ganar. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 26 - PAÍSES BAJOS, 27 (15-15, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Nicole Wiggins (p) y Darly Zoqbi (p); Marta López, Carmen Campos (5), Silvia Arderius, Jennifer Gutiérrez (1), Maitane Echeverria (4), Ester Somaza, Lara González, Danila So Delgado (2), Sole López (1), Alicia Fernández, María Prieto O'Mullony (9), Lysa Tchaptchet (3), Paula Arcos (1) y Mireya González. PAÍSES BAJOS: Duijndam (p) y Ten Holte (p); Van der Heijden (2), Abbingh (2), Nüsser (1), van Wetering (3), Haggerty (1), Molenaar, Dulfer, Smits (1), Sprengers (3), Malestein (8), Van der Vilet (1), Hendrikse, Housheer (4) y Polman (1). --PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 2-1, 7-3, 9-6, 12-8, 14-12 y - --descanso-- 18-17, 20-20, 23-22, 24-23, 25-24 y 26-27. --ÁRBITROS: Mirza Kurtagic (SUE) y Mattias Wetterwik (SUE). --PABELLÓN: Palacio de los Deportes Tavi y Carmona de Torrevieja, 3.090 espectadores.