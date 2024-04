El tenista español Carlos Alcaraz no disputará el Barcelona Open Banc Sabadell-71 Trofeo Conde de Godó tras haberse resentido de las molestias en el antebrazo derecho, por lo que no podrá defender el título conquistado los dos últimos años en la Ciudad Condal. "El jugador murciano se ha resentido de la lesión que sufrió la semana pasada en Montecarlo, no ha tenido buenas sensaciones en su entrenamiento del domingo y, pese a haberlo intentado hasta el último momento, no estará en el Barcelona Open Banc Sabadell-71 Trofeo Conde de Godó", explicó la organización del torneo. Aún así, el jugador murciano, actual número tres del mundo, acudirá este lunes al Real Club de Tenis Barcelona-1899, donde se celebrará el torneo hasta el próximo 21 de abril, para comunicar personalmente su baja en el torneo. Alcaraz, que perderá los 500 puntos en el ranking por no poder defender su corona, venció las dos últimas finales celebradas en la arcilla barcelonesa; en 2022 superó al asturiano Pablo Carreño, mientras que en 2023 se deshizo del griego Stefanos Tsitsipas. El español no disputa un partido desde el 29 de marzo, cuando cayó en los cuartos de final de Miami ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Además, consiguió en la gira americana su primer título del año en Indian Wells, imponiéndose en la final al ruso Daniil Medvedev.