Borja Iglesias asegura que Xabi Alonso "se merece todo lo bueno que le pase"

Redacción deportes, 14 abr (EFE).- Borja Iglesias, delantero del Bayer Leverkusen, aseguró que se encontraba muy feliz tras la consecución de la primera Bundesliga de la historia del club y que Xabi Alonso "es un gran tío y se merece todo lo bueno que le pase".

"Ya no hablo a nivel entrenador", dijo en Movistar Plus el exatacante de Celta, Zaragoza, Espanyol y Betis, "pero a nivel personal, siendo la superestrella que ha sido y la que es poder compartir vestuario con él es un lujo".

Por tal motivo, el internacional español se sentía "muy afortunado" por coincidir con el técnico español, al que agradeció el trato que le ha dispensado desde que se incorporó al Leverkusen iniciada la temporada.

Borja Iglesias señaló que estaba "muy feliz" por la oportunidad que tenía de estar en el equipo germano, en un grupo que "lo tenía claro y quería pelear por esto sabiendo la dificultad que tenía". "Conseguirlo es una locura", añadió.

El también español Alejandro Grimaldo, lateral zurdo del Bayer Leverkusen y una de las claves del éxito del equipo de Xabi Alonso, comentó que llegó al club en busca de éxitos, "a un gran proyecto con un entrenador que confiaba mucho" en él.

"No me esperaba llegar el primer año y ganar la Bundesliga, pero sabía que ibamos a luchar, lo que no sabía que iba a ser 16 puntos de diferencia. Es una locura ganar ya en el abril. La verdad es increible como ese está dando este año y hay que aprovecharlo", añadió. EFE

sd-jap/jl