Antimio Cruz: "Los milagros pueden ser más cotidianos de lo que pensamos"

Gustavo Borges

Ciudad de México, 14 abr (EFE).- Al referirse a su novela ´Descalza voy contigo´, finalista del premio Planeta 2021, el escritor mexicano Antimio Cruz aseguró este domingo que los milagros no deberían ser excepciones, sino cosas de todos los días.

"Los milagros pueden ser más cotidianos de lo que pensamos, como sucede en los personajes de mi libro", dijo el autor en una entrevista con EFE.

La obra, publicada hace unas semanas en México por el sello Tusquets, entrelaza dos historias con tintes de realismo mágico, la de un científico sueco que muta de la decadencia a la vitalidad a través del amor, y la de un arriero, depositario de un tesoro.

"La novela tiene elementos de realismo mágico. Hay datos duros, elementos documentados, historia y referencias geográficas y por otro lado suceden cosas extraordinarias que modifican la vida de personas", explica Cruz.

David Björn llega a Oaxaca desde Suecia en un golpe de timón a su vida. Está cansado y pesimista, sin embargo, pronto la vida lo pone responsable de la crianza de su hijo biológico y de una niña mexicana, lo cual lo reverdece. Por otro lado, Santiago Juan Canciano tiene forma de cumplir sus deseos, pero duda qué desear.

Con más de 50 años, Antimio Cruz sufrió una crisis existencial en el inicio de la pandemia de la covid-19. Los dolores de la edad se unieron a un divorcio y la soledad lo convirtió en un hombre triste, dudoso de su futuro.

"Como muchos trabajos de creación, este parte de un trauma. En el inicio del confinamiento había muchas cosas que no lograba acomodar; entonces la novela nace proyectando cosas personales; empecé a escribir sin idea de si se iba a publicar o no", confiesa.

Durante la Guerra Cristera un monje llega a la sierra de Michoacán con un frasco. Está lleno de hormigas, aunque personas con una mirada especial pueden ver dentro de la botella monedas a las cuales es posible pedirle deseos.

"Canciano no sabe qué pedir; por un lado no quiere trabajar más, por otro se imagina a sí mismo en un rancho dirigiendo a la gente en un gran caballo. Posee el dinero y se da cuenta que no puede comprar todo con él; entonces pide cosas más complejas y difíciles, como gobernar", relata.

´Descalza voy contigo´ es una novela de amor, que describe una fuerza rejuvenecedora capaz de transformar a las personas.

Cruz sacó provecho de su experiencia de más de 35 años como periodista especializado en antropología, arqueología, ciencia y medioambiente. A lo largo del libro reparte referencias históricas y pasajes de la vida de México a inicios del siglo XX y después.

Detalles de la guerra cristera, datos sobre el ser vivo más viejo de México, un ahuehuete en Santa María del Tule, y escenas relacionadas con la violencia en el país aparecen en un volumen abarcador.

"Yo imaginaba que esa novela la iba a escribir y la iba a guardar en una caja. Entonces dije, si en el futuro alguien la encuentra, sabrá cómo era México; me detuve en los detalles porque cuando escribí, pensé en un lector o lectora del futuro", confiesa.

Los habitantes de la novela viven sueños de distintos tipos, premonitorios, psicoanalíticos y los sueños mágicos.

"David duda si debe adoptar o no a la niña y sueña una escena; el personaje de Trinidad sueña que se le caen los dientes y eso tiene que ver con el significado de la boca; son dos ejemplos de más de 10 sueños registrados en el libro. Hay ahí mucho de lo vivido por mí en coberturas, algunas con chamanes, etnólogos y rezanderos."

En la obra los milagros aparecen una y otra vez, a veces de manera sutil y confirman que pueden ser cotidianos, si hay armonía.

"En la cultura mexicana y de América Latina siempre hay maneras diferentes de interpretar la realidad. A veces son tan fuera de serie, tan extraordinarias, que podemos asumirlas como mágicas. Todo eso está en mi libro", acepta Cruz. EFE

gb/jrh

(foto)