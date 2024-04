Zayra Gutiérrez opina sobre las palabras de Jorge Javier a su padre Guti: "Yo tampoco entendí mucho el mensaje"

Desde que Zayra Gutiérrez comenzó su andadura por 'Supervivientes', Jorge Javier ha mostrado interés por saber si su padre estaría siguiendo el concurso de su hija y por lo tanto, estaría viendo cada gala en directo desde su casa. Debido a su insistencia, la hija del futbolista, que ya conoce muy bien la cercanía y la guasa del presentador, no dudaba en decirle: "Claro que nos está viendo, envíale un mensaje". Unas palabras que Jorge se tomó al pie de la letra, mandándole un mensaje un poco enigmático. "Fíjate, ya se me ha ocurrido. Para ti, públicamente. Guti, to' pa' ti", decía mientras señalaba su propio cuerpo. A pesar de que la propia Zayra no pudo evitar reírse, ahora ha confesado al equipo de Europa Press que tal vez no ha entendido muy bien sus palabras: "Yo tampoco entendí mucho el mensaje, la verdad". Eso sí, hay una cosa que tiene muy claro: "A Jorge Javier le encanta mi padre". Aunque opina que su predilección por el futbolista tiene que ver más con su apariencia que con su profesión: "Yo creo que más por físico que por futbolista". Por otro lado, la hija de Arantxa de Benito prefiere no ver ni en pintura a Ángel Cristo Jr., con quien compartió su paso por Honduras: "Yo, olvidadisimo. A mí, o sea, me da igual, me da igual. Le mando un besazo a Bárbara y a Sofía". Defiende que él no es el malo de la película como hace creer: "O sea, al final no seremos los malos nosotros, ¿no? Digo yo. Hay alguien que pincha. Si no pincha, no saltas". Aunque sin duda, si ha alguien se ha llevado de esta es experiencia es a Carmen Borrego, Kike Calleja y Miri, a quienes siempre les guardará un cariño especial: "A ver, familia, a Carmen, o sea, me la llevo, para mí, igual que Kike, igual que Miri, y poco más. Bueno, Clau que ella era de antes, pero nuevos, Carmen, Kike y Miri". Su paso por 'Supervivientes' fue corto pero intenso, pero sin duda lo que más feliz le hizo el volver a casa fue poder reencontrarse con su pareja y con su hijo: "Pues sí, la verdad que cuando me reencontré con él... Bueno, él no me hizo mucho caso porque tiene 11 meses, pero a mí, vamos, a mí me hizo la mujer más feliz del mundo".