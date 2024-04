VÍDEO: La Policía de Australia declara la alerta por un posible apuñalamiento en un centro comercial de Sídney

Las fuerzas de seguridad australianas han declarado este sabado una alerta ante un posible apuñalamiento múltiple en el centro comercial Bondi Junction, en el este de la ciudad de Sídney, y ha confirmado que al menos un individuo ha recibido varios disparos. "Un incidente crítico ha comenzado después de que un individuo recibiera varios disparos", ha hecho saber la Policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, del que Sídney es capital, en su cuenta de la red social X. "Las investigaciones sobre este incidente están en curso y de momento no hay más detalles", concluyen las autoridades. No obstante, fuentes policiales han anticipado al 'Sydney Morning Herald' que el incidente se habría saldado por el momento con cuatro muertos y que "muchas personas más" han resultado heridas y se encuentran en estado crítico, pero todavía no existe una confirmación pública al respecto. Las mismas fuentes indican que los policías han disparado contra un individuo considerado como sospechoso, sin que por ahora se sepa si está vivo o muerto, y están intentando recabar información sobre un posible segundo atacante. Las fuerzas de seguridad no descartan que se trate de un ataque terrorista, de acuerdo con las fuentes del 'Herald'. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/861283/1/policia-australia-declara-alerta-posible-apunalamiento-centro-comercial TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06