Vicco reacciona al éxito de su canción 'Nochentera' en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Trujillo

Una canción que sin lugar a dudas ha sonado en cada rincón de España. Vicco arrasó hace más de un año con su éxito 'Nochentera' en el Benidorm Fest y desde entonces no ha dejado de escucharse, hasta en sitios que nunca imaginaría ni la propia artista. ¿El último? En la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Trujillo, donde todos los invitados - entre los que se encontraban el Rey Juan Carlos I o su nieta, Victoria Federica - bailaron al son de este single. Una situación a la que Vicco no daba crédito: "¡Qué fuerte! Bueno, es una canción de fiesta, de celebrar. ¡Así, qué guay!". Por otro lado, la artista no escatimó en elogios hacia Isabel Pantoja, alabando su talento y carisma. "¿Consejo para quién? ¿Para ella? Ninguno, por favor, es una artistaza, o sea, ella se lo come cien por cien. Ojalá estar para verlo", comentó. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de actuar junto a la tonadillera, Vicco respondió con humildad y admiración: "Sería un honor. Evidentemente, es una artista emblemática del país. Y yo la admiro montón". Finalmente, Vicco compartió palabras de apoyo para Pablo Alborán, quien recientemente anunció su retirada temporal. "Pero bueno, si el artista necesita descansar, eso es importantísimo, la salud lo primero, así que todos mis ánimos para él", concluyó la cantante.