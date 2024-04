'Regularización Ya' dice que la Iglesia ha sido "fundamental" para lograr el apoyo a la ILP para regularizar migrantes

El portavoz de Regularización Ya, Guillem Balboa, ha señalado que el papel de la Iglesia ha sido "fundamental" para lograr el apoyo de los partidos a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a medio millón de personas extranjeras. "Fundamental, desde nuestro punto de vista, especialmente para lo que son los partidos de derecha, pero es que entidades de la Iglesia y entidades cercanas del ámbito han estado todo el tiempo con la recogida de firmas y dando apoyo a esta iniciativa, por lo tanto, el apoyo de la Iglesia no nos ha sorprendido", ha asegurado en una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press. En todo caso, ha precisado que sí que les ha sorprendido "gratamente" el "compromiso" de la Iglesia de manifestar públicamente su posicionamiento y su petición a los partidos de que obrasen en consecuencia. Preguntado por el voto en contra de Vox a la iniciativa, Balboa ha indicado que se queda "sin palabras", pero que tampoco le sorprende. "Estoy convencidísimo de que hay personas de Vox, votantes de Vox, que no ven mal y que incluso dan apoyo a esta iniciativa de regularizar", ha añadido. Algunos partidos, como el PSOE ha anunciado que van a enmendar el texto. Sobre ello, Balboa ha expuesto que no saben cuál es el tenor de los cambios pero que, mientras se mantenga el espíritu, están "abiertos" a ello. "Estudiaremos, intercambiaremos opiniones, se trabajarán las enmiendas, pero estamos abiertos a ello, mientras se mantenga el espíritu de lo que representa esta ILP", ha declarado. Asimismo, ha precisado que esperan que el posible cambio en el texto no conlleve una regularización más restrictiva. En esta línea, ha recalcado que, sea cual sea el resultado, su labor de lucha por los derechos de la población migrante y de la población en situación irregular continuará. Igualmente, ha subrayado que les gustaría que la ILP estuviese aprobada en esta legislatura, a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta los plazos de la Administración. "Creemos que es una iniciativa suficientemente importante, de calado. Hemos llegado a un lugar que no creíamos que llegaríamos, lo cual es una noticia excelente. Por lo tanto, ahora es el momento de que todo el mundo cumpla con lo que han dicho", ha concluido.