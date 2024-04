Rafa Nadal debutará el martes contra Cobolli si decide volver en Barcelona

El tenista español Rafa Nadal conoció sus posibles rivales en el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, si decide regresar a las pistas en un torneo que ha conquistado 12 veces y que le haría debutar el martes contra el italiano Flavio Cobolli. El campeón de 22 'grandes' fue de hecho la mano inocente este sábado que desveló el cuadro principal de la cita ATP 500 que se disputa desde este lunes, donde entró con ranking protegido en el que podría ser su regreso a la arcilla casi dos años después. El de Manacor apura aún sus entrenamientos en la Ciudad Condal, donde sigue su minucioso plan para tratar de volver a competir tras jugar sólo un torneo en 2024, el de Brisbane en enero. "Estoy contento de estar aquí, evidentemente, es un sitio aquí Barcelona que me ha dado muchas alegrías, donde he pasado épocas de mi vida", dijo el balear durante el sorteo. "El Real Club de Tenis Barcelona es mi club, realmente estoy disfrutando de estar estos días por aquí. Durante los últimos dos años han sido muy pocos días en el circuito, así que pasar días por aquí, viendo a la gente, poder entrenar con jugadores es ya una alegría", añadió un Nadal que pasó un 2023 en blanco. El exnúmero uno del mundo reapareció en Australia pero el 2024 no tardó en devolverle a los problemas físicos, que le hicieron darse de baja en Indian Wells, Doha y, recientemente, en el Masters 1.000 de Montecarlo. Nadal, que ha completado ya buenos entrenamientos en Barcelona, confía en reaparecer la próxima semana en la Ciudad Condal, y entrar en calor en la gira de tierra que tiene como máximo objetivo Roland Garros, donde es 14 veces campeón. Según el sorteo de este sábado, el de Manacor debutaría contra Cobolli y podría medirse con el australiano Álex de Miñaur, el francés Arthur Fils, Alejandro Davidovich y el también español Carlos Alcaraz ya en semifinales, siendo el principal favorito por el otro lado del cuadro el ruso Andrey Rublev.