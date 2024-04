Once muertos en un ataque aéreo ucraniano en la parte de Zaporiyia controlada por Rusia

Al menos once personas han muerto en un ataque de la aviación ucraniana sobre la localidad de Tokmak, en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia controlada por Rusia. Además hay dos personas desaparecida. El gobernador prorruso de Zaporiyia, Yevgeni Balitski, ha informado del balance tras una reunión mantenida en el cuartel general de la defensa regional, según recoge la agencia de noticias rusa TASS. "A las 19.00 horas se ha hallado el cuerpo de otra víctima. Continúa la búsqueda de una mujer con un niño pequeño. En este momento hay once muertos como resultado de este ataque terrorista, dos desaparecidos y 20 heridos", ha indicado Balitski en su cuenta en Telegram. Los servicios de emergencia continúan trabajando para retirar los escombros y hay especialistas desplazados desde la región de Penza. "Los familiares de los fallecidos recibirán un pago de un millón de rublos (poco más de 10.000 euros); los heridos graves, 500.000 rublos (5.000 euros) y los heridos moderados, 250.000 rublos (2.500 euros)", ha indicado el gobernador. Cinco edificios, uno de ellos particular, han quedado parcialmente destruidos por las bombas. Las autoridades han enviado alimentos y bienes de primera necesidad para atender a los desplazados y se ha acogido en refugios provisionales a 50 personas.