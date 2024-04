Miles de manifestantes protestan un sábado más contra Netanyahu en Tel Aviv

Miles de manifestantes han salido un sábado más a las calles de Tel Avivi y otras ciudades israelíes para protestar contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, exigir la convocatoria de elecciones anticipadas y un acuerdo para la liberación de los rehenes de Gaza. La Policía ha instalado barricadas en las calles Kaplan y Begin, escenario habitual de las protestas, así como en el cercano acceso a la autopista Ayalon, objetivo recurrente de cortes por parte de los manifestantes, según recoge 'The Times of Israel'. En un principio los agentes han impedido a los manifestantes concentrarse en el cruce de las calles Kaplan y Begin, rebautizado como Plaza de la Democracia, con el argumento de que no había suficientes asistentes. Finalmente la Policía ha cedido a las demandas y ha permitido cortar el tráfico. Los asistentes tienen previsto sumarse cuando termine la manifestación a la protesta convocada por las familias de secuestrados en la calle Begin para exigir un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza por las milicias palestinas desde el 7 de octubre.