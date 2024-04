Maverick Viñales aseguró que para vencer no hay secreto más que "salir bien"

Austin (Estados Unidos), 13 abr (EFE).- El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), quien sumó su segunda victoria al 'sprint' de la temporada al vencer la del Gran Premio de las Américas de MotoGP ha asegurado que para el triunfo no hay otro secreto más que "salir bien".

"Salir bien. No hay otra historia. Salir bien, estar ahí en la primera curva y luego poner mi ritmo y he hecho un buen segundo sector en la primera vuelta y eso me ha permitido hacer un poco de hueco", recordó el vencedor en Austin del sábado.

En cuanto a la carrera del domingo, afirmó: "lo vamos a intentar, por supuesto; estamos convencidos de que podemos luchar, luego, ganarla, depende de muchos factores, pero hay que intentarlo, aunque tenemos las opciones y saldremos a por ello".

De su rendimiento, en tono jocoso señaló que era el de "una bestia", para enseguida aclarar que era broma pero que se encontraba "en el mejor momento de mi carrera deportiva, hablando técnicamente, pilotando, la experiencia, cómo entiendo la moto; es mi mejor momento de largo. Ojalá hubiera tenido esta experiencia hace unos días".

"Estoy en un nivel muy alto y hay que mantenerlo, porque no es fácil, hay muchos chicos que tienen un talento enorme e irán a por ello, pero nosotros también y estamos ahí", abundó al respecto Márquez.

"Me siento muy competitivo desde Qatar del año pasado, una vez el equipo entendió bien qué necesito, la combinación de adherencia del neumático delantero y trasero que necesito, y con eso he sido muy rápido", explica Maverick Viñales.

"Conseguí 'pole' y récord en Valencia, dejando una moto muy, muy buena en el test de Valencia y el secreto en MotoGP es entender bien qué necesita la moto y los neumáticos. Lo hemos entendido y, además, se añade que vengo con más ganas, porque entiendo que puedo estar aquí peleando por algo muy importante, por algo por lo que me levanto cada mañana y lo lucho y tener la oportunidad de luchar me hacer tener aún más hambre", asegura sin dudar el piloto de Aprilia.

En lo que se refiere a la carrera de mañana "me vale luchar, luchar por ello, entender el fin de semana y seguir creciendo y trabajando, pero hay que ser positivos. Cuando acabé Portimao, yo estaba súper positivo, porque fue un fin de semana buenísimo pero hay cosas que no están en nuestras manos y pueden suceder, pero cuando están en nuestras manos, lo hacemos. Si doy el máximo estoy feliz". EFE

JLL