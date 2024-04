Martín, a pesar de ser tercero, asegura que ha sido "el peor sábado por las vibraciones"

Austin (Estados Unidos), 13 abr (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), que fue tercero en la carrera 'sprint' del Gran Premio de las Américas de MotoGP ha asegurado a pesar de ello que para él había sido "el peor sábado en cuando a vibraciones".

"Ahora mismo lo que valen son puntos -por el resultado- y la información para mañana, pues al final las carreras sprint las utilizo un poco para eso, pero prefiero no pensarlos mucho pues en todas las carreras sprint he tenido problemas de vibraciones y luego el domingo ha sido mucho mejor, pero hoy diría que he tenido el peor sábado en cuanto a vibraciones, pero creo que si mañana seguimos gestionando un 'pelín' iré mejor", explicó Jorge Martín.

De su caída en la clasificación comentó: "venía muy rápido, iba haciendo una vuelta perfecta hasta ese momento y me he caído en la curva once, he levantado la moto pero ya se había marcado mucho el neumático y venía muy al límite, igualmente mejorando el tiempo de ayer, y al final nada, una caída muy rápida en la que he tenido mucha suerte de no hacerme daño y luego con la segunda moto no tenía neumático intermedio, sólo tenía el blando, que no es bueno para este caso, pero he salvado una sexta posición que es para darse con un canto en los dientes".

Jorge Martín ha reconoció de la clasificación oficial que "está claro que saliendo más adelante hubiese sido otra historia, pero es lo que tenemos y hay que pelear desde este sexto".

"He salido muy bien y quizá Enea ha entrado un poco colado y ha perdido dos o tres posiciones y me ha cambiado un poco la carrera teniendo que pasar a Pedro -Acosta-, Aleix -Espargaró- y Enea -Bastianini-, pero estoy contento, si bien ha habido un momento en el que he pensado 'bueno, tercero está bien, no voy a jugármela para apretar más para ir a por Marc -Márquez-', que también iba muy rápido, así que puedo estar contento de esta constancia y de estar siempre entre los tres o cuatro primeros".

Al recordar la caída dijo haber tenido suerte en el fondo pues "si hubiese enganchado el neumático no estaría hablando con vosotros ahora".

"El único recuerdo de la caída, porque no tengo mucho y ha sido muy rápida, es que ha habido un momento que sólo veía el manillar y no veía más allá y ha estado a punto de pillarme, he hecho fuerza para abajo, para soltarme, y también la suerte de que sólo venía Aleix -Espargaró- un poco distante; la verdad es que un piloto cerca podría haber sido un desastre y está claro que si hubiese enganchado el neumático no estaría hablando con vosotros ahora", insistió el líder del mundial.

De la victoria de Maverick Viñales resaltó que "tanto la moto como él están haciendo un gran trabajo, sobre todo en la clasificación, porque salir adelante facilita mucho las cosas y están haciéndolo en ese sentido perfecto, creo que en cuanto a ritmo ha salido muy rápido pero luego se ha vuelto a venir un 'pelín' abajo como otras veces, pero claro, si coges ese margen saliendo delante pues ...".

"Están haciendo un gran trabajo y veremos qué es lo que pasa en otros circuitos", recalcó Martín. EFE

JLL