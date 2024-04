Manifestación en Níger para exigir la salida de las tropas estadounidenses

Niamey, 13 abr (EFE).- Alrededor de 3.000 personas participaron este sábado en una manifestación en Niamey para exigir la salida inmediata de las tropas estadounidenses de sus bases en Níger.

Esta es la segunda manifestación para pedir su salida tras el anuncio el 16 de marzo de la junta militar nigerina de que revocaba el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, firmado en 2012, alegando que su presencia en Níger es "ilegal".

Dos días después, Estados Unidos pidió explicaciones de su decisión a la junta militar que controla Níger tras el golpe de Estado de julio de 2023 y que previamente anuló los acuerdos militares con Francia, cuyas tropas abandonaron luego el país.

La protesta partió de la plaza Tuono para recorrer unos tres kilómetros hasta la plaza de la Concertación de la capital nigerina, convocada por un grupo de organizaciones llamado Sinergia de Organizaciones de la Sociedad Civil Nigerina.

Durante la marcha, los manifestantes corearon consignas hostiles a las fuerzas militares occidentales en el país y, en particular, a las de los Estados Unidos.

"No a la presencia ilegal de soldados estadounidenses en nuestro país", "Níger no servirá como base de retaguardia para la OTAN" y "No más subcontratación de nuestra soberanía con las potencias occidentales" eran algunos de los lemas que se leían en las pancartas.

Varios miembros de la junta nigerina, autodenominada Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP), participaron en la protesta.

"La lucha por la soberanía de nuestro país no ha hecho más que empezar", afirmó uno de ellos, el coronel Mohamed Sidi.

"Hemos ahuyentado a los soldados franceses, los soldados americanos también se irán, desde el momento en que denunciamos irrevocablemente el acuerdo por su ilegalidad e inutilidad para nuestro país", dijo.

El coronel añadió que "no es el momento de relajarse" porque habrá "otras luchas más duras", por lo que instó a los nigerinos a "permanecer unidos y movilizados para apoyarnos en la misión de liberación total de nuestro país que nos hemos asignado".

La marcha acabó con varias intervenciones, incluida la de los ulemas (líderes religiosos musulmanes) nigerinos, que pidieron a los manifestantes que no cometieran excesos como quemar la bandera estadounidense o actos de vandalismo contra los símbolos estadounidenses en Níger.

Uno de sus portavoces instó a los manifestantes a una lucha pacífica y afirmó que, "a diferencia de Francia, que opuso resistencia, las autoridades estadounidenses tomaron nota de la decisión".

También habló un portavoz de la plataforma convocante, que confió en que el gobierno estadounidense "sea razonable para evitar cualquier escalada" y saludó la fructífera cooperación" de la junta nigerina a países como Rusia, China, Irán, Turquía, Corea del Norte o Pakistán. EFE

io/mt/psh

(foto)