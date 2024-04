M. Márquez, segundo del 'sprint', reconoció que le costó "un poquito más de lo esperado"

Austin (Estados Unidos), 13 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), segundo en la carrera 'sprint' del Gran Premio de las Américas, reconoció que "nos ha costado un poquito más de lo esperado, sobre todo porque ha habido una parte de la carrera que iba muy incómodo".

Márquez aseguró haber cometido "muchos errores, pero he sabido rehacerme, he sabido mantener la calma, apretar en esa segunda parte y esperar mi momento, y eso es lo que me ha dado esta posición", dijo.

"Iba incómodo, bastante incómodo, porque han salido unos problemas que no había tenido durante todo el fin de semana, creo que a Martín también le ha pasado lo mismo, y tendremos que saber qué es", explicó Márquez.

Del gran premio dijo sincero: "Si me dices que terminaré tercero, te lo firmo ya. De verdad. Evidentemente, hay ilusión y eso, pero de la ilusión y de la esperanza, está bien tenerla, pero no se vive, así que hay que ser realistas, y hay dos pilotos que son más rápidos que nosotros, que son Viñales y Martín, y luego hay cuatro que estamos ahí, Acosta, Bagnaia, Bastianini y yo.

"Será difícil estar en el podio, todo depende de la salida, de esa primera vuelta, y luego veremos cómo va, qué temperatura hay, y qué opción de neumático trasero es la mejor", recalcó Marc Márquez.

Al comparar su rendimiento en Austin de la Honda a la Ducati reconoció que "las sensaciones… bueno, son diferentes, sobre todo porque uno de mis puntos fuertes siempre había sido, hasta 2019 el primer parcial y ahora es uno de mis puntos débiles, y lo intento compensar en otros puntos, pero en esos cambios de dirección estoy sufriendo más de lo normal, lo esperado".

En cuanto a la pelea con Pedro Acosta, sabía que "lo iba a intentar -adelantarlo-, porque arrojo tiene, como lo tenía Martín si hubiese estado cerca, tienen una mentalidad muy similar y todo depende de la velocidad, y en ese momento no tenía esa velocidad, pero sabía que si cuadraba dos o tres cosas la podía tener".

"Hoy hemos podido tener una gran lucha con Viñales, con Acosta, con Martín, y hemos podido estar en esa segunda posición y para mí es un placer luchar contra estos jóvenes", agregó Marc Márquez.

Del nivel de Maverick Viñales dijo estar "sorprendido" pues "está en un gran estado de forma, sobre todo tanto en Portimao como aquí en Austin, veremos si es capaz de ser constante, porque si es así será uno de los claros competidores para el título". EFE

JLL