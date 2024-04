Israel bajo ataque de Irán mientras EE.UU. se prepara

(Bloomberg) -- Irán lanzó drones de ataque y misiles contra Israel en aparente represalia por un ataque en Siria que mató a altos oficiales militares iraníes, lo que probablemente resulte ser un ataque sin precedentes.

Las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron el sábado por la noche (local) que Irán lanzó ataques desde dentro de su territorio hacia Israel y que las fuerzas israelíes están en alerta máxima. Con la expectativa de que los drones y misiles puedan tardar horas en llegar, Israel dijo que cerraría su espacio aéreo a partir de las 12:30 a.m., tanto para vuelos nacionales como internacionales.

Por su parte, la agencia estatal de noticias iraní afirmó que Teherán disparó misiles balísticos contra objetivos dentro de Israel. Estos tardarían mucho menos tiempo en llegar a Israel, pero hasta ahora no hay indicios firmes de que tales misiles hayan llegado.

Un portavoz militar afirma que Israel ha vuelto a codificar sus sistemas GPS. El portavoz añade que las fuerzas de defensa tratarán de interceptar los drones antes de que lleguen al país, pero si no lo consiguen intentarán derribarlos sobre Israel.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, regresó de su casa vacacional en Delaware para reunirse con los principales asesores de seguridad nacional en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.

“El presidente Biden ha sido claro: nuestro apoyo a la seguridad de Israel es férreo”, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Adrienne Watson. “EE.UU. apoyará al pueblo de Israel y apoyará su defensa contra estas amenazas de Irán”.

