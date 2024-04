Irán garantiza a Italia que los hutíes no atacarán barcos que no lleven armas para Israel

Roma, 13 abr (EFE).- Irán ha asegurado a Italia, que este año ocupa la presidencia del G7, que los rebeldes chiíes hutíes del Yemen no atacarán los barcos que no lleven armas a Israel, dijo hoy el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, tras mantener este viernes una conversación telefónica con su homólogo iraní, Hossein Amir Ambdollahia.

"Desgraciadamente, la situación es muy tensa, hay riesgos de una escalada" en Oriente Medio ante el temor de una acción militar en represalia al ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco, dijo Tajani en un acto político en Milán (norte), donde recordó la petición de moderación que lanzó a su colega.

"Hice un llamamiento a la prudencia. Me preocupé por la protección de las tropas italianas en la frontera entre Líbano e Israel e insistí en la necesidad de garantizar el tráfico de mercancías a través de Suez y el mar Rojo. Me han dicho que los hutíes no atacarán a los cargueros que no lleven armas a Israel", explicó, según recogen los medios locales.

Las tensiones entre Israel e Irán han aumentado después de que un ataque atribuido al Ejército de Israel contra el consulado iraní en Damasco matara la semana pasada a siete miembros de la Guardia revolucionaria iraní, además de destruir el edificio anexo a la embajada de Teherán, que era la residencia del embajador iraní.

Las amenazas lanzadas por el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, que ha insistido en repetidas ocasiones que “el régimen sionista debe ser y será castigado”, fueron consideradas ayer reales por el presidente estadounidense, Joe Biden, que afirmó llegarán “más pronto que tarde” y pidió a Teherán que no lleve a cabo el ataque.

El comandante de la misión de paz de la ONU en Líbano (Unifil), Aroldo Lázaro, afirmó este miércoles que el peligro de una escalada en la frontera entre Líbano e Israel es real.

Italia cuenta con una dotación máxima de 2.500 militares en el Líbano y participa e la misión naval Aspides que la Unión Europea ha enviado al mar Rojo para proteger a los buques mercantes de los ataques de los hutíes. EFE

