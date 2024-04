Irán anuncia una campaña para perseguir faltas en el uso del hiyab

La Policía iraní ha anunciado una campaña para perseguir el uso irregular o la falta de uso del hiyab o velo islámico a partir de este sábado. El proyecto Luz pretende "hacer frente a las anomalías sociales en el ámbito del hiyab", ha explicado la Policía del Gran Teherán, según recoge la agencia de noticias Tasnim. "Las personas que no hayan prestado atención a las advertencias anteriores de la policía serán advertidas especialmente en la ciudad a partir de hoy y se tomarán acciones legales contra ellas", ha advertido el organismo. Las autoridades iraníes han recordado que "cumplir con el hiyab es ley y desobedecer la ley es un delito". "Cualquiera que no cumpla la ley ha cometido un delito. No llevar el hiyab equivale a violar la ley, y la policía tratará a los infractores de acuerdo con la ley. Por supuesto, espero que no veamos ninguna violación de la ley", ha indicado un responsable policial. La muerte de la kurdo-iraní Masha Amini tras ser agredida bajo custodia policial después de su detención por no llevar puesto el hiyab provocó una ola de protestas lideradas por mujeres en otoño de 2022. Desde entonces la conocida como Policía de la Moral ha sido menos estricta con la normativa, en parte por la resistencia de parte de la población. Hasta ahora se había incrementado la vigilancia con cámaras de seguridad con multas para mujeres que fueran grabadas conduciendo sin velo. También se persiguen delitos online, como fotografías de mujeres sin cubrir publicadas en páginas como Instagram. El anuncio de la Policía podría ser un paso intermedio antes de la entrada en vigor de la nueva ley sobre vestimenta que impone castigos draconianos que estudia el Consejo de Guardianes de la Revolución, una vez ya aprobada por el Parlamento.