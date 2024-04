Íñigo Onieva no confirma si se ha dado por aludido con la última canción de Enrique Iglesias

Tamara Falcó desvelaba este jueves en 'El Hormiguero' que Íñigo Onieva piensa que la letra de la nueva canción de su hermano, Enrique Iglesias, junto a Yotuel Romero, 'Fría', va dirigida a él. Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y por las que se le ha preguntado directamente al empresario. "Íñigo cree que la letra de la canción va sobre él" aseguraba la Marquesa de Griñón en la tertulia de 'El Hormiguero' y, sin esperarlo analizaban la letra en directo. "Quizás fui yo quien salió de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no" o "Baby confía. Solo salí por una fría. Tus amigas te mentían. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado" son algunas de las estrofas que canta Enrique... pero, ¿qué hay de cierto en esto? Le hemos preguntado este mediodía si es cierto lo que confesó ayer Tamara y lo cierto es que nos hemos encontrado con la típica frase que utiliza el empresario ante las cámaras cuando se le pregunta por algo: "Nada que decir, muchas gracias". El yerno de Isabel Preysler tampoco ha querido hacer ningún comentario sobre su nuevo proyecto laboral, cuando se adentraba en el local que está preparando en pleno centro madrileño.