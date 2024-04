Hezbolá bombardea el norte de Israel coincidiendo con el ataque iraní

El grupo libanés Hezbolá ha informado del lanzamiento de una ronda de cohetes contra una base militar israelí en los Altos del Golán, coincidiendo con el ataque lanzado por Irán este domingo a última hora también contra territorio de Israel. Los milicianos de Hezbolá han lanzado decenas de cohetes Katiusha contra posiciones del "enemigo" israelí en apoyo al pueblo palestino de la Franja de Gaza, según el mensaje del grupo recogido por la televisión afín Al Manar, que no hace referencia a Irán. Estos ataques han derivado en la activación de las sirenas en la zona norte de Israel, en concreto en el área de Snir, aunque las autoridades locales no tienen constancia de daños personales o materiales, según 'Times of Israel'.