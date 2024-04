Gallant asegura que EEUU y aliados han dotado a Israel de "nuevas capacidades" para defenderse de Irán

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha destacado este sábado que Estados Unidos y otros países aliados han dotado a Israel de "nuevas capacidades" para defenderse de un posible ataque iraní. "Estamos siguiendo estrechamente el ataque que planean irán y sus filiales contra el Estado de Israel. En los últimos días hemos reforzado nuestra defensa (aérea) y nuestra capacidad ofensiva", ha indicado Gallant, según recoge el diario 'The Times of Israel'. "Hemos sumado nuevas capacidades terrestres, aéreas y marítimas y en nuestra inteligencia dentro del Estado de Israel y junto con nuestros socios, liderados por Estados Unidos", ha explicado. Gallant ha subrayado que "Irán es un Estado terrorista". "El mundo está más expuesto que nunca. Estamos decididos a proteger a nuestros ciudadanos de este terrorismo y hallaremos un modo de responder", ha advertido. Por último, ha instado a la población civil israelí ha "seguir las instrucciones de las Fuerzas de Defensa de Israel conforme a las directivas del Mando del Frente Interno". Aunque no ha habido ninguna información concreta de Estados Unidos sobre su apoyo a Israel, el Departamento de Estado ha publicado una nota sobre una conversación telefónica entre Gallant y el secretario de Defensa, Lloyd Austin. "Ha reiterado el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la defensa de Israel", según el texto, firmado por el portavoz principal del Pentágono, el general Pat Ryder. "El secretario Austin ha dejado claro que Israel puede contar con el apoyo total de Estados Unidos para defender a Israel de cualquier ataque de Irán y sus filiales regionales", ha resaltado. Israel y Estados Unidos esperan una respuesta de Irán después de que la semana pasada Israel bombardeara el Consulado iraní en Damasco causando la muerte de 16 personas, incluidos altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní como el general Mohamad Reza Zahedi.