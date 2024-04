Familia de Ronald Goldman intentará cobrar dinero que les adeudaba O.J. Simpson

Nueva York, 12 abr (EFE).- El padre de Ronald Goldman, asesinado en 1994 junto a Nicole Brown, exesposa de O.J. Simpson, intentará cobrar el dinero que el exfutbolista, que murió esta semana, nunca les pagó como ordenó un tribunal, y que sobrepasan los 114 millones de dólares con los intereses.

El abogado David Cook, que presenta a Fred Goldman, dijo a la revista People que deberán contratar abogados en Florida, Nevada y California, lugares donde vivió la exestrella de fútbol y actor, en un intento por cobrar esa deuda.

Simpson fue acusado por las muertes de Ronald, de 25 años, y de Nicole, madre de sus dos hijos, de 35, pero fue absuelto tras enfrentar lo que se llamó "el juicio del siglo", que fue televisado.

Sin embargo, tras ese resultado, las familias Goldman y Brown demandaron a Simpson, que fue declarado responsable por sus muertes por negligencia en 1997 y se le ordenó pagar 33,5 millones de dólares.

Cook afirmó a la revista de espectáculos que Goldman sólo recibido 133.000 dólares, de una deuda que ya sobrepasa los 114 millones de dólares.

"Él no quería darle ni un centavo, ni un centavo a Fred, nunca, nada, nunca", sostuvo el abogado a la revista.

Recordó que abogados anteriores de la familia fracasaron en su intento de obtener las pensiones que Simpson recibía de la NFL, así como de los fideicomisos del exjugador.

Hasta ahora la familia Goldman sólo ha logrado algo de dinero tras obtener los derechos de un libro que Simpson escribió, al que tituló "If I Did It".

Tras la muerte de Simpson -que ha levantado diversas reacciones a favor y en contra del exjugador- la familia evalúa contratar diversos abogados en Nevada, Florida y California para "determinar qué se puede hacer" aunque el primer paso será determinar adónde irá su dinero y cuánto dejará.

"Necesitamos conseguir un abogado o varios abogados que se ocupen de esto, personas muy inteligentes para determinar quién es o quién sería, y (comenzar) a tomar declaraciones de la gente y/o averiguar quiénes son y qué información necesitamos", explicó a People.

Ronald "Ron" Goldman, camarero y aspirante a modelo, fue al hogar de Nicole Brown Simpson, para devolverle los anteojos que había olvidado en el restaurante, peor ambos fueron apuñalados esa noche del 12 de junio de 1994. EFE

