Elena Tablada se sincera sobre Chenoa, David Bisbal y Javier Ungría en '¡De Viernes!'

Elena Tablada acudía al programa de Telecinco para dar su versión de los hechos, defendiéndose ante ciertas críticas y posicionándose respecto a cómo es su relación actual con Javier Ungría mientras esperan a que se celebre su juicio. Sin duda alguna, durante su estancia en plató, se hablaría de los tres nombres con los que más se le han relacionado. Tras hacer un repaso de su relación con David Bisbal, cómo él rompió con Chenoa y el famoso vídeo de la cantante en chándal, Elena Tablada aseguraba que ella siempre ha tenido muy buena relación con ella. Incluso, le dedicaba unas bonitas palabras: "Es increíble y me cae súper bien" aunque reconocía que no la conoce lo suficiente como para saber si tienen algo en común. A pesar de su pasado, reconocía que siempre ha sido "súper cariñosa, súper cordial" y hasta han tomado copas juntas. En cuanto a Javier Ungría y su separación, el programa rescataba su célebre frase "Si yo hubiese actuado como yo quería, no me hubiese casado". Aprovechaba para defender que cuando comenzó a salir con él, había vuelto a encontrarse a sí misma tras la relación con David Bisbal y no quería embarcarse en una nueva relación de pareja. A pesar de ello, cuando Javier le pidió matrimonio, valoró lo "buen chico" que era y se autoconvenció para dar el paso. A pesar de no querer hacer declaraciones en contra del padre de su hija, confesaba que "la paternidad le quedó grande y ser padrastro, más". Y no solo eso, sino que atacaba su decisión de irse a 'Supervivientes' tras haber pedido la custodia compartida, poniendo en duda, de nuevo, su valor como padre. Comentaba también que "durante todo el proceso de separación siempre ha dicho que no le gusta la fama, que no es famoso. Y de repente me entero por la prensa que va a ir a la isla". Aún así, recuerda cómo su relación con David Bisbal, a pesar de tener altibajos, han conseguido tener una relación equilibrada y educada, por lo que confía en poder hacerlo también con Javier Ungría en un futuro. "Yo con David he tenido muchos altibajos en mis relaciones y igual que tengo que tener un triángulo con David, lo tengo que tener con Javier" comentaba en plató. Para terminar por todo lo alto, el programa daba paso a un minijuego que crearía un momento para el recuerdo para Elena Tablada. Se enfrentaba a un juego de música en el que tendría que continuar la letra de una canción, cantando a pleno pulmón tras escuchar el inicio de la misma. Como no podía ser de otra manera, el programa emitía el vídeo de Chenoa y David Bisbal cantando 'Escondidos' en concierto y Elena Tablada lo hacía lo mejor que podía.