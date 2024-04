El presidente de Guatemala denuncia una campaña de incendios provocados para "generar daño al Gobierno"

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha denunciado que hay una campaña de incendios provocados para "generar daño al Gobierno" y ha responsabilizado a la oposición de que el Gobierno no cuente con los medios adecuados para responder a esta emergencia. "El 80 por ciento son provocados, se están haciendo para generar daño al patrimonio a la salud y al Gobierno", ha asegurado Arévalo tras la aprobación del Estado de Calamidad, según recoge la radio Emisoras Unidas. "Los diputados que votaron en contra, tendrán que explicarle al pueblo de Guatemala por qué se niegan a dar las posibilidades para que el Gobierno responda cuando tenemos una campaña de incendios intencionales", ha añadido. El mandatario guatemalteco declaró el estado de Calamidad en todo el país el miércoles 10 de abril, pero el decreto no fue publicado en el diario oficial hasta el viernes 12 de abril, cuando el Congreso ya lo había rechazado. Arévalo pretendía destinar fondos para sofocar los incendios. "No lo aprobaron el día de ayer. Pues ahora los diputados que votaron en contra de esto tendrán que explicarle al pueblo de Guatemala", ha indicado. Mientras, desde la oposición denuncian "errores de kínder" o escuela infantil, en palabras del diputado de VOS Orlando Blanco, en referencia a la lentitud en la publicación del decreto.