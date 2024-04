El Papa dice a alcaldes de Ciudades Patrimonio de España que la historia con sus luces y sombras es una lección de vida

El Papa ha recibido esta mañana en el Vaticano a los alcaldes y alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España con motivo el 30 aniversario de la creación del Grupo que reúne a las 15 ciudades reconocidas por la Unesco por sus valores universales excepcionales y ante ellos ha señalado que la historia "con sus luces y sombras" es una lección de vida. "Las situaciones históricas, con sus luces y sus sombras, nos hablan de hombres y mujeres reales, de sentimientos auténticos, que deben ser para nosotros lecciones de vida, por encima de piezas de museo", ha señalado Francisco en el encuentro que ha tenido con los regidores españoles en la biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano. El Pontífice ha mostrado su gratitud por la visita y ha señalado que las ciudades que representan conservan "un rico legado" de la que son custodios lo que supone una "gran responsabilidad", pero también "una hermosa vocación". Y ha agregado: "Nuestro interés por el patrimonio no puede quedarse en el ámbito artístico-cultural, sino que ha de tener una perspectiva más amplia, acogiendo la integridad de la persona que recibe este legado y de los pueblos que nos lo han trasmitido". "Son los sufrimientos y los anhelos de las personas que han construido a lo largo de tiempo sus ciudades, el mestizaje de culturas y de civilizaciones que se han ido sucediendo en ellas, y como no, su fe en Dios, lo que hace latir su corazón con pasión", ha asegurado. Asimismo les ha instado a que la contemplación de los distintos monumentos permita recapacitar, tanto a quienes las habitan como a los que las visitan, "sobre la prudencia y la fortaleza que hizo posible su realización. Que puedan sentirse interpelados por las lecciones de justicia y templanza que cada situación histórica recoge". Y ha añadido a este respecto: "Hablaremos así de pueblos, de personas, de una historia que no se contempla, sino que se realiza, con un ojo en el pasado y otro en el futuro, para tener siempre las manos en el presente que nos cuestiona cada día".