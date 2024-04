El Lazio no da por cerrada la salida de Luis Alberto: "Los contratos hay que respetarlos"

Roma, 13 abr (EFE).- Angelo Mariano Fabiani, director deportivo del Lazio, respondió este sábado a las declaraciones del español Luis Alberto, que aseguró que no seguirá la próxima temporada en el Lazio, remitiéndole al contrato hasta 2028 entre ambas partes que se firmó en octubre de 2023.

Luis Alberto desató tras el duelo ante el Salernitana (4-1), en el que colaboró en la victoria con una asistencia, un terremoto en el Lazio anunciando de manera unilateral que no seguirá la próxima temporada en el combinado romano.

"Espero disfrutar de los últimos partidos y luego ya veremos. Han sido semanas difíciles, no formaré parte del proyecto el año que viene, pedí al club que me liberara de mi contrato y no quiero recibir un euro más del Lazio", declaró el andaluz a DAZN tras el partido.

"Dejaré los próximos cuatro años que me quedan de contrato a otros, es justo dar un paso al lado en este club que me ha dado tanto. Creo que ha llegado el momento de dejar mi sueldo al club para otros", añadió.

Un tema que el club quiso atajar por medio de Fabiani y los medios oficiales del club.

"El asunto no pasará desapercibido a los ojos del club. Los contratos están para respetarlos, no sólo cuando le conviene a una parte. No tenemos que tener una guerra con nadie, pero no aceptamos este tipo de comprometidos", declaró.

Fabiani reconoció que Luis Alberto habló con el club tras la llegada del croata Igor Tudor, que llegó al club después de la dimisión de Maurizio Sarri, aunque aseguró que no se llegó a ningún acuerdo.

"Ha querido hacer esta inoportuna declaración, tendrá sus razones, las escucharemos y sacaremos nuestras propias conclusiones. Hace tiempo, con la llegada de Tudor, me dijo que a final de año probablemente preferiría cambiar de camiseta y yo le dije que teníamos que terminar la temporada de la mejor manera posible. Nadie ha prometido nunca una rescisión del contrato", puntualizó.

"Se renovó el contrato del chico, hubo un momento comprometido hasta el punto de que no quiso ir a la concentración del equipo. Luego hubo la mediación del presidente Lotito y firmamos el contrato en las condiciones dictadas por el jugador", añadió.

"Para ser una sociedad es necesario que todos estén disponibles y muestren respeto. Y no utilizarlo para sus fines personales. El Lazio no está al servicio de Fabiani, sino todo lo contrario. Este concepto se aplica a todos. No se puede estar a disposición de los descontentos de los demás", sentenció.

Luis Alberto llegó al Lazio en 2016 y desde entonces ha sido un emblema para los 'Águilas', con los que ha disputado 302 partidos y marcado 51 goles, aunque su mejor registro son las 76 asistencias con las que su equipo ha ganado 1 Copa de Italia y 2 Supercopas italianas. EFE

